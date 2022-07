Modula e MiR portano l’automazione nel magazzino

Mobile Industrial Robots (MiR), pioniere nel mercato per i robot mobili autonomi e Modula, produttore di magazzini intelligenti, in occasione di LogiMat hanno presentato un’ulteriore soluzione congiunta, completamente automatizzata per la movimentazione dei materiali nei magazzini, nei centri di produzione e di distribuzione.

Attraverso diverse predisposizioni, la soluzione può automatizzare parzialmente o completamente i processi di movimentazione dei materiali. La nuova configurazione comprende il prelievo completamente automatizzato di singoli articoli. I robot MiR sono dotati di un modulo superiore dotato di braccio robotico in grado di prelevare singoli articoli direttamente dalla baia del magazzino verticale. Modula, ove avviene il rilascio materiale, li trasporta in modo semplice e sicuro alla zona di prelievo successiva o all’area di consegna. Questa soluzione è la logica evoluzione del precedente sistema messo a punto dalle due aziende mediante prelievo completamente automatizzato attraverso il modulo superiore che solleva, preleva e posiziona cassette o contenitori direttamente dalla baia di raccolta del magazzino verticale.

Inoltre, vi è anche la possibilità di operare in modo automatizzato anche attraverso i pallet con i robot MiR appositamente attrezzati per prelevare articoli grandi e pesanti dal Modula Vertical Lift Module (VLM) per i pallet.

La soluzione consente notevoli risparmi in termini di tempo e spazio, migliorando la produttività e potenziando l’intralogistica. Secondo l’amministratore delegato di Modula, Massimiliano Gigli, anche la sicurezza sul posto di lavoro e la soddisfazione dei dipendenti sono uno dei principali vantaggi della soluzione congiunta di Modula e MiR.

“Questo sistema, svolgendo compiti ripetitivi, fisicamente faticosi e pericolosi, migliora significativamente le condizioni di lavoro nei magazzini, nelle fabbriche e nei centri di distribuzione”, ha dichiarato Gigli. “Di fronte alla carenza di manodopera, le aziende che cercano di automatizzare le operazioni di stoccaggio, prelievo e movimentazione dei materiali hanno la possibilità di ottenere molto più che una maggiore produttività, offrendo ai propri dipendenti responsabilità di maggior valore e un ambiente di lavoro più sicuro.”

Progettato per un’implementazione modulare e rapida, il sistema di Modula e MiR è altamente adattabile a magazzini e centri di distribuzione di qualsiasi dimensione e layout. In quanto tale, facilita l’automazione graduale, consentendo alle aziende di trasformare i loro processi rispettando il loro ritmo.

Inoltre, il sistema può generare un ritorno sull’investimento (ROI) già dopo 6-18 mesi dall’installazione.

Dopo la presentazione della prima soluzione combinata AMR-Magazzino Verticale avvenuta quest’anno in occasione di LogiMAT a Stoccarda, Modula presenterà le implementazioni al pubblico statunitense in occasione della fiera Groceryshop 2022 di Las Vegas a settembre.