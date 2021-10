MPS Monitor: approccio olistico alla sicurezza

MPS Monitor, azienda italiana che sviluppa e distribuisce la piattaforma per il monitoraggio e la gestione da remoto di stampanti e multifunzione, ha reso noto che Keypoint Intelligence, la fonte più affidabile di informazioni e analisi indipendenti per il settore del document imaging, ha effettuato una dettagliata valutazione della metodologia di sicurezza di MPS Monitor e delle procedure di sicurezza della piattaforma.

I risultati di questa analisi sono stati pubblicati in un white paper intitolato “Managed Print Services Platform Security”. Il documento convalida le policy avanzate di MPS Monitor sul tema della sicurezza, relazionando in termini positivi circa le misure estese intraprese dall’azienda per proteggere i dispositivi dei clienti e i loro dati.

MPS Monitor ha incaricato Keypoint Intelligence, il laboratorio di test di tecnologie di stampa più accreditato al mondo, di esaminare le proprie procedure di sicurezza e di documentarle, nella convinzione che ricercare conferma delle proprie dichiarazioni di sicurezza da fonti indipendenti sia da considerarsi una best practice nonché un’utile modalità per rassicurare partner e utenti finali.

Focus sulla gestione proattiva e automatizzata delle impostazioni dei dispositivi dei clienti

A conclusione della propria analisi, Keypoint Intelligence ha evidenziato come MPS Monitor abbia dimostrato di essere in grado di mantenere i dispositivi dei clienti in una adeguata posizione di sicurezza attraverso la gestione proattiva e automatizzata delle impostazioni dei dispositivi e di fornire una tecnologia DCA approfonditamente collaudata che soddisfa i più severi requisiti di sicurezza del segmento di mercato.

Inoltre, Keypoint Intelligence è risultata soddisfatta dal fatto che la piattaforma di MPS Monitor funzioni attraverso un’infrastruttura cloud comprovata e sicura, che beneficia di continui test e audit di sicurezza svolti da parte di team di sicurezza specializzati. Ha inoltre verificato che MPS Monitor dispone di una serie completa di policy e procedure che soddisfano i requisiti per le certificazioni di sicurezza standard di settore. In questo senso ha rilevato come MPS Monitor abbia fatto quel “miglio in più” necessario a garantire che la sua piattaforma sia certificata come conforme ai rigorosi standard di sicurezza internazionali ISO/IEC 27001 e SOC 2.

Commentando quanto messo in luce dal white paper, Nicola De Blasi, CEO di MPS Monitor, ha dichiarato: «Dalle piccole alle grandi imprese, così come in tutte le organizzazioni del settore pubblico, la sicurezza è la priorità numero uno. I costi finanziari e i danni reputazionali generati da una violazione della sicurezza possono essere enormi. In questo contesto, spesso si sottovalutano i dispositivi di stampa quali possibili target per i criminali informatici intenti a cercare accesso alla rete. Noi di MPS Monitor siamo invece ben consapevoli di questo rischio, motivo per cui siamo andati ben oltre il rispetto degli standard di sicurezza richiesti dal settore. Siamo così arrivati a creare una piattaforma per i Managed Print Services che eccelle nelle sue caratteristiche di sicurezza, proteggendo così i Dealer e i loro clienti dall’introduzione di rischi aggiuntivi nei loro ambienti informatici. Ecco perché siamo molto lieti che i nostri sforzi siano stati riconosciuti da Keypoint Intelligence, data la completezza delle sue robuste procedure di test che l’hanno resa un’autorità molto rispettata in questo ambito».

Per Jamie Bsales, Director of Solutions, Security & Smart Workplace Analysis di Keypoint Intelligence: «Analizzare le dichiarazioni di sicurezza avanzate dai fornitori in merito ai loro servizi o soluzioni è importante per offrire ai clienti e agli utenti finali la massima tranquillità su questioni vitali per le loro attività. Nel caso di MPS Monitor, siamo stati impressionati dal suo impegno nella progettazione di una piattaforma che realmente sposa un approccio olistico e completo sulla sicurezza. Tale approccio, la metodologia e le procedure che l’azienda applica, ci convincono circa la sua capacità di offrire ai propri utenti sicurezza avanzata e ai vertici del settore».