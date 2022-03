MPS Monitor rilascia la v.4 del suo Data Collection Agent

MPS Monitor ha annunciato al mercato la disponibilità immediata del suo nuovo Data Collection Agent (DCA), versione 4. La nuova versione presenta un gran numero di funzionalità innovative e rivoluzionarie che, nella maggior parte dei casi, non si sono mai viste sul mercato. Dealer e fornitori di servizi di stampa gestiti potranno adesso beneficiare di un accesso istantaneo e in tempo reale ai dispositivi, di un’ulteriore integrazione con altre soluzioni leader di mercato e di maggiore supporto e sicurezza.

Data Collection Agent 4 è una totale riprogettazione e rielaborazione del premiato MPS Monitor DCA, che, negli ultimi 12 anni, è stato installato in più di mezzo milione di reti di clienti ed è attualmente utilizzato da migliaia di dealer per gestire più di 1,2 milioni di dispositivi di stampa in 60 Paesi. Per fornire caratteristiche sempre più avanzate e uniche ai propri clienti, MPS Monitor ha optato per una riprogettazione ex-novo, attraverso l’utilizzo dei più recenti protocolli IoT e ambienti di sviluppo. La creazione del nuovo Data Collection Agent ha richiesto più di tre anni e ha coinvolto un team di sviluppo dedicato e a tempo pieno.

Con Data Collection Agent 4 il parco stampanti si gestisce da ovunque

Il risultato di questo sforzo sostanziale è che oggi Data Collection Agent 4 è in grado di fornire caratteristiche e funzionalità nuove ed estremamente potenti, progettate per rivoluzionare il modo in cui dealer e fornitori di MPS possono gestire da remoto il proprio parco stampanti.

L’ultimo nato offre, infatti:

Connessione in tempo reale: utilizzando MQTT, uno dei più moderni protocolli di messaggistica IoT, DCA 4 permette una comunicazione diretta e in tempo reale tra l’utente, l’agente e i dispositivi. L’agente utilizza anche HTTP/2 – GRPC per l’ottimizzazione del traffico e SSH per l’accesso ai dispositivi da remoto.

Accesso web al dispositivo: dealer, fornitori di MPS e gestori dei parchi stampanti potranno accedere alle pagine web dei dispositivi e navigarvi direttamente dal proprio browser, mentre si trovano ovunque su Internet, senza la necessità di una connessione remota alla rete del cliente. Le pagine del server web della stampante appariranno nella pagina del dispositivo del portale MPS Monitor in pochi secondi, semplicemente cliccando su un pulsante. Questa funzionalità è attiva su tutte le marche e modelli di stampanti. Non richiede alcun accesso o software aggiuntivo ed è stata accuratamente provata e certificata per garantirne l’assoluta sicurezza.

Multipiattaforma: DCA 4 utilizza una singola base di codice per tutte le piattaforme principali (Windows, Mac, Linux, Raspberry), fornendo lo stesso gruppo di caratteristiche e funzionalità, indipendentemente dal sistema operativo (OS) della piattaforma. L’Accesso web al dispositivo e tutte le altre nuove funzionalità saranno disponibili su qualsiasi piattaforma senza alcuna differenza.

Raccolta di dati granulari: oggi è possibile definire ogni diversa tipologia di dati (contatori, livelli di consumo, avvisi, messaggi, ecc.), con quale frequenza tale tipologia deve essere aggiornata, ecc. Solo i dati modificati vengono inviati al cloud, così da aumentare l’efficienza del sistema e garantire una gestione dei dati in tempo reale.

Discovery della rete ottimizzato: una completa riprogettazione del processo di discovery permette una migliore stabilità ed efficienza, semplificando notevolmente il processo di risoluzione dei problemi in ambienti di rete critici.

Elevato il livello di sicurezza: Data Collection Agent 4 è costruito con un approccio “security-by-design” rigoroso, che consente di mitigare ulteriormente il rischio che il DCA stesso possa essere usato come vettore per attaccare la rete del cliente. Inoltra supporta pienamente SNMP v3 e l’autenticazione del dispositivo, in modo da garantire la massima sicurezza del dispositivo stesso.

Migliore supportabilità: negli scenari in cui sono stati identificati problemi con i dati di un dispositivo, il team di supporto di MPS Monitor ha già a disposizione nel sistema tutte le informazioni necessarie per risolvere problemi di lettura come contatori o livelli sbagliati. Da oggi non sarà più necessario contattare il cliente e chiedere sessioni da remoto o l’estrazione manuale dei dati per la risoluzione dei problemi, con conseguente maggiore comodità e accelerazione nella risoluzione dei problemi.

Integrazione di PaperCut: come annunciato in precedenza, in presenza di un DCA 4 e di PaperCut MF/NG i clienti potranno godere di una completa esperienza di Business Intelligence sui loro dati PaperCut dall’interno del portale cloud MPS Monitor, senza alcuna installazione aggiuntiva di software né ulteriori costi di licenza.

Tutti gli utenti di MPS Monitor potranno usufruire immediatamente delle funzionalità descritte; basterà semplicemente installare il nuovo Data Collection Agent 4 sulla rete dove sono collegate le stampanti. Poiché tutte le funzionalità avanzate presenti nella versione 3 sono supportate anche in DCA 4 (compresa l’esclusiva funzione DCA Clustering che consente di ridurre al minimo i tempi di inattività assicurando la continuità della raccolta dei dati), DCA 4 può coesistere con la precedente versione 3 anche sullo stesso sistema.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Nicola De Blasi, Amministratore delegato di MPS Monitor: «Il rilascio di DCA 4 è un’altra pietra miliare nel nostro viaggio per apportare il più alto livello di innovazione, integrazione e sicurezza nell’industria della stampa. Non potrei essere più orgoglioso del team MPS Monitor, che negli ultimi tre anni ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo. Incoraggio vivamente tutti i dealer e i fornitori di MPS a provare e implementare questo straordinario prodotto tecnologico di ultima generazione, e a sperimentare in prima persona l’aumentato livello di efficienza operativa e il miglioramento dei processi di cui la vostra attività di servizi di stampa gestiti potrà usufruire».

Gli attuali utenti di MPS Monitor possono scaricare Data Collection Agent 4 utilizzando i loro account del portale cloud MPS Monitor, mentre i dealer e i fornitori di MPS interessati ad adottare MPS Monitor e a testare DCA 4 possono provare gratuitamente la piattaforma tramite il sito alla pagina www.mpsmonitor.com