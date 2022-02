Avnet Silica: disponibili i gateway LoRaWAN di Miromico abilitati per Microsoft Azure Sphere

Avnet Silica, società Avnet, ha annunciato oggi la disponibilità dei gateway LoRaWAN abilitati per Microsoft Azure Sphere proposti da Miromico, un affermato OEM di dispositivi IoT che offre servizi di progettazione nel campo dei circuiti integrati, dei sistemi elettronici, del software e della produzione.

I nuovi gateway LoRaWAN di Miromico si integrano perfettamente con la piattaforma Microsoft Azure Sphere, che consente il monitoraggio, il tracciamento e la gestione dei dati in quasi tutti gli ambienti, dagli edifici alle fabbriche, dagli ospedali all’agricoltura, dalla vendita al dettaglio alle città intelligenti. Integrando la piattaforma qiio, il gateway supporta funzioni di connettività cellulare, Wi-Fi ed Ethernet, facilitando l’implementazione e la gestione automatica.

LoRaWAN è una tecnologia di comunicazione RF che consente ai dispositivi dislocati su vaste aree di connettersi in modalità wireless a Internet, offrendo alle organizzazioni l’opportunità di implementare soluzioni IoT a un costo molto inferiore rispetto a quello ottenibile tramite le soluzioni di infrastruttura cellulare esistenti. Le aziende e le organizzazioni di tutto il mondo utilizzano questa tecnologia per il monitoraggio di sensori meteorologici o di rilevamento, per la gestione delle risorse, per l’automazione controllata, per il controllo del clima e per molte altre applicazioni.

Garantire la sicurezza e il buon funzionamento dei gateway LoRaWAN è sempre stata una sfida importante. Tuttavia, la piattaforma Azure Sphere offre agli operatori la massima tutela su entrambi i fronti. In primo luogo, garantisce la protezione dagli attacchi informatici grazie ai molteplici livelli di sicurezza che mettono al sicuro i gateway dalle minacce. La piattaforma può anche essere implementata in modo flessibile per proteggere le apparecchiature esistenti e tutelare lo sviluppo di nuove infrastrutture IoT. Inoltre, i servizi di segnalazione errori e di aggiornamento automatico della sicurezza aiutano gli utenti a rimanere al passo con l’evoluzione delle minacce.

In secondo luogo, la piattaforma garantisce la manutenzione dei gateway per tutta la loro vita operativa, gestendo automaticamente le attività di mantenimento della sicurezza quali l’autenticazione quotidiana di hardware e software. La stretta integrazione tra la piattaforma e l’hardware del gateway Miromico offre un meccanismo di sicurezza per gli aggiornamenti over-the-air (OTA), consentendo ai clienti di allineare i gateway da remoto senza temere che diventino irraggiungibili a causa di un problema tecnico durante lo svolgimento del processo.

Il gateway LoRaWAN di Miromico abilitato per Microsoft Azure Sphere è disponibile tramite Avnet Silica.