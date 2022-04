NFON presenta la sua nuova brand identity

Il riposizionamento di NFON, provider europeo di servizi di comunicazione aziendale integrati in cloud, si concentra sui mercati UCaaS e CCaaS. Per questo la società presenta la sua nuova strategia di brandig, completamente rinnovata.

Comunicazione aziendale integrata

Strategicamente, NFON si sta concentrando sui mercati della Unified Communications as a Service (UCaaS) e del Contact Center as a Service (CCaaS). “La comunicazione aziendale si sta evolvendo rapidamente”, ha affermato Dr Klaus von Rottkay, Chief Executive Officer di NFON AG. “Le aziende sono costrette a dover ripensare e reimmaginare, e l’adozione dei servizi in cloud sta accelerando. Come azienda, siamo parte di questo movimento e continuiamo ad espandere il nostro posizionamento con l’obiettivo di diventare il provider leader in Europa di servizi di comunicazione aziendale integrata”.

Focus sui mercati UCaaS e CCaaS

Con la crescita dei mercati UCaaS e CCaaS NFON ha già raggiunto traguardi importanti. A seguito del lancio di Cloudya Meet & Share, NFON offre una UC suite, telefonia in cloud e CRM Connect e possiede un portfolio prodotti attrattivo per il mercato in forte crescita del CCaaS, che include la soluzione omnicanale Contact Center Hub, disponibile in Europa. “NFON sta dando forma ai servizi di comunicazione aziendale basati su cloud e sta connettendo i team di tutta Europa. Con la piattaforma di smart cloud communications Cloudya offriamo funzioni semplificate di chiamata, videoconferenza e integrazione nativa con numerosi CRM e strumenti di collaborazione. Questo ci differenzia dalla concorrenza”, ha aggiunto Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer di NFON AG.

Nuovo branding completo

NFON è in continuo sviluppo e ora è più di un semplice provider di sistemi di telefonia in cloud. “Ciò che ebbe inizio con 3 partner fondatori nel 2007 è cresciuto notevolmente: oggi serviamo più di 50.000 aziende clienti in 15 paesi europei”, ha dichiarato Jan Forster, Chief Marketing Officer di NFON AG. “Crescita, soluzioni alternative d’avanguardia ai prodotti per le telecomunicazioni convenzionali, vicinanza a partner e clienti si riflettono in una nuova presenza sul mercato con un nuovo marchio e nuovi brand con colori rinnovati. Siamo NFON, un’azienda attiva in tutta Europa che rende la comunicazione aziendale smart”.