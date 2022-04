NFON presenta UC Suite: Cloudya Meet & Share

NFON, provider europeo di servizi di comunicazione aziendale integrati in cloud, annuncia oggi la disponibilità di Cloudya Meet & Share con video conferenza. “Cloudya Meet & Share garantisce ai nostri clienti accesso alla nostra piattaforma completa di Smart Cloud Communications, per funzioni semplificate di chiamate, videoconferenze e integrazione nativa con numerosi CRM e strumenti di collaborazione”, ha dichiarato Jan-Peter Koopmann, Chief Technology Officer di NFON AG. Con la disponibilità di Cloudya Meet & Share, le aziende di ogni dimensione possono disporre di una UC Suite completa, made in Germany e conforme alla GDPR.

Avanguardia, affidabilità e semplicità

Cloudya Meet & Share è la soluzione pensata per il lavoro ibrido: in ufficio, a casa o in mobilità, grazie alle sue funzionalità all’avanguardia i team di lavoro possono operare in modo efficiente. La UC Suite consente agli utenti di gestire conferenze audio e video fino a 25 partecipanti e abilitare la condivisione dello schermo durante una video conferenza. È possibile condividere il link per il collegamento alla riunione oppure, in alternativa, fornire un dial-in telefonico. Le video conferenze possono diventare interattive, ad esempio utilizzando funzioni di alzata della mano in risposta a domande o di silenziamento. Inoltre, possono essere integrate più di 60 tra le principali piattaforme di CRM. Stefan Walcz, Vice President Products di NFON AG: “Abbiamo sviluppato Cloudya in una vera piattaforma di smart cloud communications, seconda a nessuno. Con Cloudya Meet & Share con video conferenza tutti i dipendenti possono beneficiare di una soluzione all’avanguardia e semplice da usare, che assicura dei flussi di lavoro produttivi e basati su una comunicazione ottimale”.

NFON va verso i mercati UCaaS e CCaaS

La comunicazione aziendale si sta evolvendo rapidamente e, negli ultimi due anni, le aziende si sono trovate a dover rivedere il proprio approccio. Questo ha ulteriormente accelerato l’adozione dei servizi cloud. “NFON sta contribuendo in modo attivo a dare forma a questo sviluppo e ad espandere ulteriormente la sua posizione nel mercato emergente delle comunicazioni aziendali integrate”, ha affermato Dr Klaus von Rottkay, Chief Executive Officer di NFON AG. “Il focus strategico di NFON e le sue iniziative di investimento hanno come obiettivo la crescita nei mercati della Unified Communications as a Service (UCaaS) e del Contact Centre as a Service (CCaaS)”. Con il lancio di Cloudya Meet & Share, NFON offre da oggi una UC Suite, a cui si vanno ad aggiungere telefonia in cloud, CRM Connect e routing, e fa il suo ingresso nel mercato in forte crescita del CCaaS con Contact Center Hub, la soluzione di contact center omnicanale disponibile in Europa.