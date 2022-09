Nuove funzionalità Network as a Service da Juniper Networks

Juniper Networks ha annunciato nuove funzioni Network as a Service (NaaS) per la piattaforma AIOps che facilitano ulteriormente il deployment e la gestione dei servizi di rete SD-WAN sicuri, wired e wireless, tramite gli MSP e i rivenditori Juniper. Unendo le funzionalità all’avanguardia della piattaforma, come ad esempio i microservizi cloud, le API aperte e Mist AI, con le nuove funzionalità NaaS, che semplificano l’erogazione dei servizi cloud, la gestione delle licenze e l’assicurazione della migliore esperienza utente in qualsiasi luogo, la Juniper AI driven Enterprise offre ancora più flessibilità, agilità e insight ai partner Juniper.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gordon Mackintosh, Group VP, Global Channels and Virtual Sales di Juniper Networks: «La capacità unica di Juniper di coniugare l’agilità, la flessibilità e la scalabilità del cloud con gli insight e l’automazione AI driven, ha sempre reso il portfolio AI driven Enterprise la soluzione ideale per i nostri partner. Di conseguenza sia gli MSP sia i rivenditori hanno giocato un ruolo importante nell’incredibile crescita che abbiamo vissuto finora. Rendendo sempre più semplice per questi partner ottenere e gestire servizi di networking full stack tramite il cloud Juniper Mist, le nuove funzionalità NaaS ci permetteranno di accelerare la crescita e aumentare la nostra quota di mercato a livello di campus e di branch».

La piattaforma client to cloud ideale per i partner

Basata sulla sesta generazione di Mist AI e un moderno microservizio cloud, la soluzione SD-WAN sicura wired e wireless offre insight proattivi e automazione sull’intero stack di networking. Livelli di servizio personalizzabili con visibilità su client, applicazioni e sessioni garantiscono la migliore esperienza possibile agli utenti e agli operatori. La piattaforma Juniper Mist è, inoltre, totalmente programmabile grazie alle API aperte e garantisce l’integrazione trasparente con i sistemi NOC/SOC esistenti. Infine, Juniper integra la sicurezza con il networking fabric, estendendo la visibilità, la conoscenza delle minacce e l’applicazione delle policy a tutti i punti di connessione.

I prodotti attualmente disponibili tramite una soluzione AI driven comune ospitata su cloud comprendono access point wireless Juniper Mist con Wi-Fi Assurance e servizi di location subscription indoor, switch EX con servizi Wired Assurance, Session Smart Router e firewall SRX con servizi WAN Assurance e Marvis Virtual Network Assistant (VNA).

Pur con tutte queste funzionalità, la soluzione Juniper è semplice da implementare e ampliare e abbastanza flessibile da rispondere ai bisogni di clienti grandi e piccoli. Il che la rende la piattaforma ideale per servizi SD-WAN wired, wireless e di sicurezza gestiti.

Come dichiarato da Sherif Rezkalla, VP Portfolio, Head of Business Networks di Deutsche Telekom: «L’intelligenza artificiale è un potente differenziatore quando si tratta di offrire servizi gestiti scalabili e differenziati. Juniper ha introdotto un livello incredibile di automazione e insight nella nostra offerta SDx, il che ne fa un partner importante di Deutsche Telekom».

Ancora più flessibilità e insight nel Networking as a Service

Juniper ha aggiunto nuove funzionalità NaaS che rendono ancora più semplice per i partner implementare, operare e gestire i servizi via cloud:

Portale comune con dashboard AI driven : Juniper ha consolidato la gestione delle reti SD-WAN, wired e wireless, in un unico portale cloud con insight e automazione forniti da Mist AI. Una nuova dashboard AI Driven offre una visuale olistica sulle performance in tempo reale delle reti SD-WAN sicure wired e wireless (ad esempio, livelli di servizio personalizzabili in base alla location). Ciò permette agli operatori di rete di ottimizzare continuamente l’esperienza dell’utente finale dal client al cloud e di risparmiare tempo e denaro grazie a una soluzione più rapida dei problemi e alla riduzione degli interventi da parte dei tecnici.

: Juniper ha consolidato la gestione delle reti SD-WAN, wired e wireless, in un unico portale cloud con insight e automazione forniti da Mist AI. Una nuova dashboard AI Driven offre una visuale olistica sulle performance in tempo reale delle reti SD-WAN sicure wired e wireless (ad esempio, livelli di servizio personalizzabili in base alla location). Ciò permette agli operatori di rete di ottimizzare continuamente l’esperienza dell’utente finale dal client al cloud e di risparmiare tempo e denaro grazie a una soluzione più rapida dei problemi e alla riduzione degli interventi da parte dei tecnici. Gestione flessibile degli abbonamenti : Juniper ha semplificato al massimo la gestione dei servizi di abbonamento cloud. Con quest’ultima offerta AI driven Enterprise, tutte le licenze sono disponibili in un’unica posizione per una gestione scalable degli inventari, mentre partner e clienti possono spostare le licenze tra i dispositivi hardware (in qualunque luogo) per massimizzare la flessibilità del design e minimizzare il costo dell’investimento.

: Juniper ha semplificato al massimo la gestione dei servizi di abbonamento cloud. Con quest’ultima offerta AI driven Enterprise, tutte le licenze sono disponibili in un’unica posizione per una gestione scalable degli inventari, mentre partner e clienti possono spostare le licenze tra i dispositivi hardware (in qualunque luogo) per massimizzare la flessibilità del design e minimizzare il costo dell’investimento. Nuove opzioni di acquisto e pagamenti: Juniper ha fatto evolvere i tradizionali schemi finanziari dei servizi gestiti con nuove opzioni di pagamento disponibili attraverso Juniper Financial Services (JFS). Inoltre, Juniper offre ora abbonamenti periodici (ad esempio, mensili) sul portfolio AI driven Enterprise, in aggiunta alle licenze da 1, 3 e 5 anni già disponibili. Queste opzioni rendono più semplice che mai garantire che la soluzione Juniper soddisfi le esigenze di tutti i partner e clienti, con la capacità di finanziare il servizio di rete gestito dai budget sia Capex sia Opex.

Come commentato da Bob Laliberte, principal analyst di ESG: «Juniper vuole offrire prodotti e programmi AI driven all’avanguardia che facilitino l’adozione di servizi di networking residenti sul cloud e offrano vantaggi a operatori e utenti finali. Offrendo modelli di abbonamento ed esperienze cloud like negli ambienti campus e branch, Juniper ne ha aumentato l’attrattiva per i partner di canale che offrono servizi gestiti. Questi annunci garantiscono anche maggiore flessibilità per gli utenti finali in termini di acquisto e gestione di servizi SD-WAN wired e wireless unificati».

Come aggiunto da David Flanagan, Chief Product Officer di Macquarie Telecom: «Juniper continua a essere un partner proattivo del nostro business, consentendoci di offrire ai nostri clienti servizi altamente differenziati e di valore. Incorporando le nuove funzioni NaaS che garantiscono ancora più flessibilità alle nostre operazioni quotidiane, possiamo affermare che la nostra relazione raggiunge una nuova dimensione».

Infine, come concluso da Arjen Bakker, Director Connectivity Services & Solutions di VolkerWessels Telecom: «La visibilità sull’intero stack dal client al cloud offerta da Juniper ci ha permesso di massimizzare la soddisfazione dell’utente finale per i nostri servizi di connettività totale».