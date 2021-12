Nutanix ottiene lo status di Champion nell’EMEA Channel Leadership Matrix 2021 di Canalys

Nutanix, specialista nelle tecnologie per l’hybrid multicloud computing, ha annunciato di aver ottenuto lo status di Champion nella ricerca Canalys EMEA Channel Leadership Matrix per il 2021. L’assegnazione di tale riconoscimento si basa sulle opinioni dei partner di canale nel Canalys Vendor Benchmark, unitamente a una valutazione dettagliata delle recenti attività di canale condotte da Nutanix e delle prospettive future. La posizione conseguita testimonia il continuo miglioramento e impegno di Nutanix nell’instaurare partnership efficaci e a lungo termine in un mercato in rapida evoluzione.

Il report ha dato particolare risalto all’Elevate Partner Programme messo a punto da Nutanix e accolto positivamente dall’ecosistema di canale. Il programma va oltre il modello tradizionale basato sul fatturato a favore di uno più attuale e a valore aggiunto basato sulle competenze e il know-how del partner, insieme a una serie di nuovi strumenti e miglioramenti alla piattaforma. Inoltre, Canalys ha evidenziato gli incentivi disponibili per i partner in ogni livello, l’apertura del programma ai Service Provider e ai Distributori, e sconti tramite la registrazione del deal che incoraggiano una maggiore autonomia del partner. In linea con l’approccio Nutanix basato sulla libera scelta del cliente, lo studio ha sottolineato l’ampiezza degli accordi di go-to-market dell’azienda con i partner Alliance che includono Citrix, HPE, Lenovo, AWS, Microsoft e, più recentemente, Red Hat. Tutto ciò crea opportunità vantaggiose per i partner, con la possibilità di ricevere riconoscimenti per tutto il ciclo di vita della soluzione.

Alastair Edwards, Chief Analyst di Canalys ha affermato: “I trend di mercato e i mutamenti nei requisiti dei clienti stanno determinando cambiamenti significativi nei modelli di go-to-market e nel rapporto vendor/partner. In periodi come questo, solo i vendor agili avranno successo e tale successo si baserà sull’offerta di un mix di supporto, formazione, collaborazione, co-selling e creazione della domanda, fornendo al contempo i programmi, gli strumenti e le piattaforme tecnologiche per gestire un ecosistema di partner sempre più ampio e diversificato. Il successo di Nutanix è da attribuire anche alla continua attenzione dell’azienda per i partner, come illustrato dagli altissimi punteggi Vendor Benchmark per il supporto tecnico (92,6%), i portali dei partner (92,2%) e le certificazioni (91,7%)“.

Commentando il riconoscimento, Adam Tarbox, Vice Presidente Channel Sales EMEA di Nutanix ha dichiarato: “Il canale è più importante che mai per Nutanix. Come indicato nel report Canalys, il punto di forza di Nutanix risiede in una grande attenzione alle attività di vendita indirette, che rappresentano la quasi totalità delle vendite nella regione EMEA. Il contributo che arriva dal business dei nostri partner aumenta in tutto il mondo, ecco perché continuiamo a impegnarci nel creare partnership efficaci, fornendo supporto ai nostri partner esistenti e continuando a sviluppare le giuste strategie per nuovi modelli”.

“È sempre piacevole essere premiati dal mercato, ma quando questo riconoscimento arriva come risultato diretto del feedback dei partner, è ancora meglio. Raggiungere lo status di Champion è un risultato straordinario e diretta conseguenza della nostra profonda comprensione delle esigenze dei clienti in rapida evoluzione, di una collaborazione efficace e, infine, del nostro impegno a migliorare continuamente l’esperienza dei partner nel lavorare con Nutanix“, ha concluso Tarbox.

Il report Canalys EMEA Channel Leadership Matrix valuta le prestazioni dei vendor nel canale, sulla base dei feedback ricevuti nel Vendor Benchmark negli ultimi 12 mesi e di un’analisi indipendente da parte di analisti esperti di Canalys delle strategie intraprese nel canale, degli investimenti, dell’esecuzione e delle iniziative pianificate.