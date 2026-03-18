Offload Wi-Fi: trasformare l’infrastruttura in entrate

L’offload della rete Wi-Fi (ovvero il processo di spostamento del traffico da una rete principale a una secondaria per ridurre il carico e migliorare le prestazioni) consente transizioni fluide e sicure dalle reti cellulari a infrastrutture Wi-Fi affidabili utilizzando Passpoint e OpenRoaming. Ciò che per gli utenti risulta invisibile rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui il traffico mobile viene fornito e gestito e un’opportunità per monetizzare un investimento infrastrutturale migliorando al contempo l’efficienza.
Questo cambiamento è in fase di accelerazione: la domanda di dati mobili continua a crescere, mentre l’espansione delle reti cellulari tradizionali rimane costosa e lenta. Di conseguenza, gli operatori si rivolgono sempre più spesso a infrastrutture Wi-Fi affidabili per migliorare la copertura e gestire la congestione. Tutto ciò può trasformare l’offload in una vera e propria leva strategica piuttosto che in una semplice funzionalità di background per i provider che già possiedono e gestiscono reti a banda larga e Wi-Fi, come MSP e WISP.
Perché MSP e WISP sono posizionati per vincere
L’offload Wi-Fi è una naturale estensione dell’infrastruttura esistente:
• Monetizza le reti già implementate
• Estende la copertura mobile interna ed esterna
• Partecipa alle iniziative degli operatori senza la complessità del DAS
• Migliora l’esperienza dei clienti aggiungendo entrate incrementali
Il punto centrale è che tutta l’infrastruttura sia progettata e abilitata correttamente.
La partecipazione richiede più di semplici access point
L’offload di livello carrier richiede un Onboarding sicuro e accesso basato sull’identità,
l’integrazione roaming senza soluzione di continuità (Passpoint/OpenRoaming) e un adeguato controllo delle politiche e segmentazione del traffico. Inoltre è necessaria una gestione centralizzata e multisito. Le reti frammentate rendono tutto questo difficile, mentre la complessità dell’integrazione aumenta l’OPEX e rallenta i tempi di monetizzazione.
Cambium Networks consente la partecipazione all’offload attraverso l’architettura unificata offerta da ONE Networks.
Con la piattaforma Cambium, gli MSP e i WISP possono gestire Wi-Fi, switching, sicurezza, SD-WAN, wireless fisso e backhaul in fibra attraverso un unico sistema di gestione. Le integrazioni OpenRoaming e offload sono configurate direttamente all’interno di cnMaestro™, con una applicazione centralizzata delle policy in tutti i siti.
Questa architettura unificata offre:
• Implementazione semplificata e provisioning zero-touch
• Applicazione automatizzata delle politiche attraverso l’automazione basata sulle politiche
• Intelligenza applicativa per prestazioni voce e streaming
• Micro-segmentazione sicura su larga scala
• Efficienza operativa su reti distribuite
L’economia dell’offload dipende dall’affidabilità e dalla semplicità operativa. Uno stack unificato riduce la complessità e protegge i margini. L’offload Wi-Fi non riguarda solo lo spostamento del traffico: si tratta di trasformare il Wi-Fi gestito in un’infrastruttura che genera entrate.
Gli MSP e gli operatori che adottano un’architettura unificata potranno muoversi più rapidamente, operare in modo più efficiente e scalare con sicurezza.
A cura di Morgan Kurk – CEO Cambium Networks