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    Offload Wi-Fi: trasformare l’infrastruttura in entrate

    By 3 Mins Read

    L’offload Wi-Fi è oggi una vera e propria leva strategica, non più una semplice funzionalità di background per i provider che già possiedono e gestiscono reti a banda larga e Wi-Fi, come MSP e WISP

    Offload Wi-Fi-cambium

    L’offload della rete Wi-Fi (ovvero il processo di spostamento del traffico da una rete principale a una secondaria per ridurre il carico e migliorare le prestazioni) consente transizioni fluide e sicure dalle reti cellulari a infrastrutture Wi-Fi affidabili utilizzando Passpoint e OpenRoaming. Ciò che per gli utenti risulta invisibile rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui il traffico mobile viene fornito e gestito e un’opportunità per monetizzare un investimento infrastrutturale migliorando al contempo l’efficienza.

    Questo cambiamento è in fase di accelerazione: la domanda di dati mobili continua a crescere, mentre l’espansione delle reti cellulari tradizionali rimane costosa e lenta. Di conseguenza, gli operatori si rivolgono sempre più spesso a infrastrutture Wi-Fi affidabili per migliorare la copertura e gestire la congestione. Tutto ciò può trasformare l’offload in una vera e propria leva strategica piuttosto che in una semplice funzionalità di background per i provider che già possiedono e gestiscono reti a banda larga e Wi-Fi, come MSP e WISP.

    Perché MSP e WISP sono posizionati per vincere

    L’offload Wi-Fi è una naturale estensione dell’infrastruttura esistente:

    • Monetizza le reti già implementate
    • Estende la copertura mobile interna ed esterna
    • Partecipa alle iniziative degli operatori senza la complessità del DAS
    • Migliora l’esperienza dei clienti aggiungendo entrate incrementali

    Il punto centrale è che tutta l’infrastruttura sia progettata e abilitata correttamente.

    La partecipazione richiede più di semplici access point

    L’offload di livello carrier richiede un Onboarding sicuro e accesso basato sull’identità,
    l’integrazione roaming senza soluzione di continuità (Passpoint/OpenRoaming) e un adeguato controllo delle politiche e segmentazione del traffico. Inoltre è necessaria una gestione centralizzata e multisito. Le reti frammentate rendono tutto questo difficile, mentre la complessità dell’integrazione aumenta l’OPEX e rallenta i tempi di monetizzazione.

    Cambium Networks consente la partecipazione all’offload attraverso l’architettura unificata offerta da ONE Networks.

    Con la piattaforma Cambium, gli MSP e i WISP possono gestire Wi-Fi, switching, sicurezza, SD-WAN, wireless fisso e backhaul in fibra attraverso un unico sistema di gestione. Le integrazioni OpenRoaming e offload sono configurate direttamente all’interno di cnMaestro™, con una applicazione centralizzata delle policy in tutti i siti.

    Questa architettura unificata offre:

    • Implementazione semplificata e provisioning zero-touch
    • Applicazione automatizzata delle politiche attraverso l’automazione basata sulle politiche
    • Intelligenza applicativa per prestazioni voce e streaming
    • Micro-segmentazione sicura su larga scala
    • Efficienza operativa su reti distribuite

    L’economia dell’offload dipende dall’affidabilità e dalla semplicità operativa. Uno stack unificato riduce la complessità e protegge i margini. L’offload Wi-Fi non riguarda solo lo spostamento del traffico: si tratta di trasformare il Wi-Fi gestito in un’infrastruttura che genera entrate.

    Gli MSP e gli operatori che adottano un’architettura unificata potranno muoversi più rapidamente, operare in modo più efficiente e scalare con sicurezza.

    A cura di Morgan Kurk – CEO Cambium Networks

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