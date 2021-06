Alfa Sistemi è stata premiata con il “JD Edwards Partner Award – Complement with Saas” in occasione dell’edizione “digitale” per l’evento dell’anno dedicato ai Partner Oracle.

Anche quest’anno, l’occasione ha celebrato i migliori progetti a livello internazionale svolti nel 2020 in quattro categorie possibili: Customer Centricity, Product Innovation, Cloud Strategy e JDE Champions.

Durante la cerimonia di premiazione, che quest’anno ha visto un format diverso dal solito, sono stati resi noti i nomi dei Partner che sono riusciti a eccellere nelle diverse categorie.

Tra loro c’era anche Alfa Sistemi, che si è distinta per la capacità dimostrata nell’estendere il sistema gestionale JDE integrandolo con molteplici soluzioni Oracle Cloud, come, per esempio Oracle Field Service Cloud per una completa gestione degli interventi sul campo, Oracle Content & Experience Cloud e Oracle Cloud Infrastructure per la creazione di un portale fornitori.

Mantenendo dunque il ruolo centrale dell’ERP utilizzato dal cliente, Alfa Sistemi è riuscita a estendere le funzionalità di JD Edwards fornendo una soluzione completa e in grado di rispondere perfettamente alle esigenze di business del cliente permettendogli di ottenere notevoli vantaggi.

Come sottolineato a conclusione di una nota finale da Federica Meroi, Marketing Manager e Partner di Alfa Sistemi: «È un onore ricevere questo premio, un riconoscimento che Oracle assegna a un solo Partner fra tutti quelli del proprio Network e che ci ha visti dunque concorrere insieme alle grandi società di consulenza informatica internazionali. Abbiamo dimostrato, come già successo altre volte in passato, che i nostri standard qualitativi e di innovazione nel seguire progetti tecnologici raggiungono gradi di eccellenza riconosciuti a livello mondiale, e questo non può che spronarci a migliorare e a fare sempre di più per noi e per i nostri clienti».