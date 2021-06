Paessler, azienda specializzata nel monitoraggio di rete, annuncia un nuovo authorized training center in Italia. Arrow Electronics, suo distributore e fra i principali VAD in Italia, ha ottenuto da Paessler la qualifica di ATC per l’erogazione della formazione ufficiale ai partner sulla tecnologia PRTG.

Tale abilitazione certifica Arrow come centro ufficiale formativo Paessler in Italia all’erogazione dei corsi PRTG Network Monitor Basic Training e PRTG Network Monitor Advanced Training per i partner.

Le prime sessioni dei corsi PRTG Basic Training e Advanced Training si terranno rispettivamente il 16 e 17 giugno, per la durata di 8 ore ciascuno.

I corsi sono rivolti ai partner registrati di Paessler e ai nuovi partner e hanno l’obiettivo di ampliarne le conoscenze e le competenze e prepararli alla certificazione PRTG Monitoring Expert. Una volta completati entrambi i corsi, infatti, i candidati riceveranno il link per sostenere gratuitamente il test online per la certificazione tecnica come PRTG Monitoring Expert di PRTG.

“Siamo decisamente soddisfatti che Arrow diventi ATC ufficiale di Paessler in Italia, cosa che aggiunge ulteriore valore alla nostra collaborazione e ci consente di creare continuità nell’offerta di formazione in lingua italiana ai partner, permettendo loro di ottenere tutti gli strumenti necessari per promuovere la tecnologia PRTG”, afferma Chiara Ornigotti, Senior Sales Manager Southern Europe di Paessler.

