Paessler punta sul canale con la nomina di Manuela Roth

Paessler punta sul canale e lo fa anche con la nomina di Manuela Roth (in foto) a nuova Global Channel e Key Account Manager.

Con oltre vent’anni di esperienza nel key account management, nello sviluppo del business e nella gestione del canale a livello globale, in Paessler Manuela Roth avrà un ruolo cruciale nella crescita del canale per Paessler PRTG, insieme alle future soluzioni IIoT per ambienti industriali che saranno lanciate sul mercato nei prossimi mesi.

Quest’anno Paessler si concentrerà fortemente sul canale e sulla stretta collaborazione con partner strategici. Infatti, affinché i clienti ottengano sempre i migliori risultati di monitoraggio, Paessler sta lavorando a diverse estensioni di prodotto specifiche che saranno lanciate nel corso di quest’anno, tra cui una riguardante OPC Unified Architecture finalizzata a consentire un monitoraggio coerente e funzionale tra i mondi dell’OT e dell’IT.

“Sono entusiasta di accogliere Manuela nel nostro team”, dichiara Helmut Binder, CEO di Paessler. “La sua conoscenza e la sua visione olistica delle attività di canale saranno preziose per la nostra azienda e per i nostri clienti. In Paessler, ci impegniamo costantemente per perfezionare il nostro portfolio di soluzioni e allo stesso tempo supportiamo i nostri partner di canale con programmi dedicati per servire al meglio il mercato. Inoltre, lavoriamo insieme a tutti i nostri partner con uno spirito di fiducia reciproca e continueremo a farlo”.

Manuela Roth ha ricoperto ruoli di management internazionale per diverse organizzazioni globali, come RS Group, Bechtle e Insight, e ha una lunga esperienza nella gestione di partner internazionali di grandi dimensioni. In Paessler, si occuperà di guidare le vendite e di rafforzare le relazioni strategiche con i partner di canale di Paessler e gli account interregionali. La sua competenza e la sua esperienza saranno fondamentali per aiutare l’azienda a raggiungere nuovi traguardi e a espandere il canale e le attività internazionali dei large account.

“Sono felice di unirmi al team di Paessler e di avere l’occasione di contribuire alla crescita del business di canale dell’azienda”, afferma Manuela Roth, Global Channel e Key Account Manager di Paessler. “I nostri partner sono player globali come globale è la nostra base clienti e Paessler è una grande società di software che negli anni ha costruito una rete di distribuzione diffusa in tutto il mondo. Ho ricevuto un’incredibile accoglienza e sono pronta a lavorare con questo team per raggiungere nuovi traguardi e contribuire ulteriormente al successo dell’azienda”.

Nel 2023 Paessler punta sul canale e intende ampliare il proprio organico, contrapponendosi all’attuale tendenza al ridimensionamento che caratterizza il settore tecnologico a livello mondiale. Si tratta di un’iniziativa in linea con i piani di crescita a lungo termine dell’azienda, che aiuterà Paessler a continuare a fornire le migliori soluzioni di monitoraggio IT, OT e IoT ai propri clienti.