Parallels entra nel listino di Computer Gross

Computer Gross, specialista italiano nella distribuzione a valore, da sempre attento alle nuove tendenze e alle crescenti esigenze dell’ecosistema dei Partner, ha siglato un accordo di distribuzione con Parallels, specialista globale nelle soluzioni cross-platform.

Parallels, che fa parte del portafoglio di marchi Alludo, ora entrato nella proposta di Computer Gross, consente alle aziende e agli individui di accedere e utilizzare le applicazioni e i file di cui hanno bisogno, su qualsiasi dispositivo o sistema operativo (OS).

Le soluzioni Parallels offrono agli utenti la flessibilità di lavorare ovunque da qualsiasi dispositivo, fornendo alle organizzazioni un modo semplice e sicuro per abilitare e gestire l’accesso a strumenti e dati aziendali critici.

“Siamo davvero entusiasti di collaborare con Computer Gross che con le proprie competenze ed una forte rete di Partner focalizzata su tutto il territorio nazionale, è davvero ben posizionata per aiutarci ad accelerare ulteriormente la crescita in Italia. Entrambe le nostre società sono organizzazioni Partner-First ugualmente impegnate a investire continuamente nei nostri Partner per promuovere una maggiore differenziazione dei servizi, una crescita eccezionale e una migliore profittabilità” commenta Gianpaolo Sticotti, Regional Sales Director, Parallels.

“Questo accordo di distribuzione conferma la leadership di Computer Gross e rafforza ulteriormente il nostro posizionamento come distributore di riferimento sul mercato attraverso anche il valore che siamo in grado di trasferire all’ecosystem: formazione, competenze tecniche sempre più avanzate e capacità progettuali finalizzate a cogliere le sempre crescenti opportunità di business, che il mercato presenta. Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con Parallels, player leader in questo settore. Questa nuova partnership testimonia il nostro forte impegno nel ricercare sempre le migliori soluzioni da presentare all’ecosistema dei Partner e va ad inserirsi all’interno di un portfolio di soluzioni a valore di Vendor leader unico sul mercato” conclude Luca Verdelli, Business Unit Maganger Data Management & Analytics, Computer Gross.