Partner Accelerator per i clienti Boomi

Boomi ha annunciato di aver ampliato il programma globale per i partner, offrendo ai suoi circa 800 partner in tutto il mondo la possibilità di inserire dei Partner Accelerator nel catalogo Boomi Discover, lanciato di recente. I partner possono ora creare i propri acceleratori che i clienti possono impostare nei loro account Boomi per risolvere casi d’uso specifici. Questo permetterà loro di avere nuove opportunità di business e migliorare ulteriormente il time to value. Inoltre, Boomi ha annunciato anche una formazione semplificata, che riduce il tempo necessario ai partner per sfruttare la tecnologia di Boomi.

Il programma globale di Boomi offre ai partner ciò di cui hanno bisogno per offrire ai clienti il servizio migliore e creare nuove opportunità di vendita. Le novità fanno seguito agli investimenti effettuati nell’ultimo anno nel programma per i partner di Boomi, che hanno previsto anche l’espansione del Partner Resource Center, semplificandone i requisiti di ingresso. Il programma per i partner di Boomi prevede un chiaro percorso di inserimento e una formazione semplificata per gli accreditamenti e le certificazioni.

Come sottolineato da Ed Macosky, Chief Innovation Officer di Boomi: «Questi miglioramenti al nostro programma ci aiuteranno a rinforzare le relazioni con gli attuali partner che, a loro volta, potranno fornire un servizio migliore ai clienti, molti dei quali hanno bisogno di competenze settoriali specializzate. Questi aggiornamenti gettano le basi per l’aumento del numero di partner a livello globale, offrendo ai nostri clienti nuovi modi per rispondere rapidamente e facilmente alle loro esigenze di business».

I Partner Accelerator

Dopo il successo del lancio di Boomi Discover, una libreria di soluzioni precostituite, Boomi offre ora ai partner l’opportunità di creare acceleratori pronti all’uso che forniscono competenze per l’implementazione in casi d’uso verticali per settori come il manufacturing, l’healthcare, i servizi finanziari, il retail, i trasporti e l’education.

Per Hilal Khan, Vice President of Enterprise Integration at OSI Digital: «L’alto livello di servizio che Boomi offre ai suoi partner e la sua attenzione alle esigenze dei clienti fanno di Boomi un partner impareggiabile. Questi aggiornamenti del programma creano nuove opportunità per la nostra azienda e, cosa più importante, ci permettono di migliorare i risultati di business per i nostri clienti».

Infine, secondo Vinit Verma, Global AVP Integration and Snowflake di Jade: «Dal lancio iniziale all’inizio di quest’anno, abbiamo registrato un aumento dell’interesse dei clienti per la partnership con Boomi. Non vediamo l’ora di creare nuovi acceleratori con Boomi, in modo da rendere più facile per i nostri clienti trovare e implementare le giuste soluzioni».