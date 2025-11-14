Partner Awards 2025: Appian annuncia i vincitori

Appian ha annunciato i vincitori dei Partner Awards 2025 in occasione di Appian Europe, premiando le aziende che hanno realizzato una trasformazione aziendale misurabile per i clienti sfruttando le funzionalità di IA e di orchestrazione dei processi della Piattaforma Appian. I vincitori di questi premi dimostrano il valore strategico dell’automazione end-to-end nei mercati globali.

I vincitori dei Partner Awards 2025

Delivery Award

Accenture – Con un portfolio di progetti che coinvolge diversi clienti in Europa, Accenture è stata premiata ai Partner Awards 2025 per la propria capacità di aiutare i clienti a realizzare trasformazioni su larga scala utilizzando Appian. Il suo impegno per il successo dei clienti è testimoniato dalla realizzazione di programmi di alta qualità che superano costantemente le aspettative dei clienti. In Italia, Accenture ha implementato Appian come strumento centrale di orchestrazione per i comuni metropolitani, automatizzando i processi e integrando i sistemi mission-critical per evitare un accumulo di lavoro arretrato di due anni e ridurre i tempi di elaborazione, che sono passati da settimane a soli due giorni. In Spagna, invece, Accenture sta collaborando con una banca leader nel lancio di un programma di trasformazione pluriennale incentrato su Appian, che consente l’automazione basata sull’ IA, dashboard avanzate, tracciabilità completa dei processi e tempi di commercializzazione più rapidi.

Growth Award

Indra Group – Indra Group ha registrato una significativa crescita dei ricavi su base annua grazie ad Appian e ha ampliato con successo la propria practice Appian in diversi mercati globali, sviluppandosi strategicamente in un attore di rilievo presente in sei paesi e settori ad alto valore (tra cui energia, difesa e sanità). L’attenzione strategica alla replicabilità delle soluzioni di successo e all’investimento nei talenti ha portato a un aumento annuo del 35% del valore dei contratti relativi ad Appian e a una crescita di 8,5 volte della sua pipeline dal 2023, favorendo una significativa trasformazione digitale della sua clientela.

Transformation Award

Xebia – L’azienda farmaceutica Xebia ha implementato un modello operativo per le sperimentazioni cliniche a livello aziendale con la Piattaforma Appian, che agisce come livello di coordinamento centrale tra diversi sistemi e gruppi di utenti in tutto il mondo. Questa trasformazione ha accelerato in modo significativo i processi critici e ridotto i costi, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’agilità e la conformità nelle operazioni cliniche. Xebia si aggiudica i Partner Awards 2025 per i risultati eccezionali ottenuti nella realizzazione di una trasformazione aziendale misurabile e di grande impatto su scala aziendale.

Innovation Award

EY – Per affrontare i processi manuali di onboarding dei fondi per le società di gestione patrimoniale, EY ha implementato tempestivamente una piattaforma modulare Appian in soli sei mesi, sfruttando le conoscenze di EY Wealth & Asset Management. La soluzione sfrutta l’IA generativa per l’elaborazione intelligente dei documenti e i flussi di lavoro automatizzati per la gestione completa del ciclo di vita dei fondi. Questa iniziativa ha prodotto risultati immediati, tra cui un aumento del 30% dell’efficienza operativa e il raggiungimento della conformità normativa al 100% in molte giurisdizioni.

Dichiarazioni

“I nostri partner sono fondamentali per il modo in cui operiamo a livello globale”, ha commentato Scott Van Valkenburgh, Senior Vice President, Global Partners & Alliances di Appian. “Quando coniughiamo la nostra piattaforma con la loro esperienza, acceleriamo l’innovazione e garantiamo un valore aggiunto ai nostri clienti”.

“I nostri partner sono all’avanguardia della trasformazione aziendale in Europa, rappresentano il motore locale essenziale che converte la strategia in risultati misurabili per i nostri clienti”, ha commentato Vicky Nisbet, Senior Vice President EMEA di Appian. “I vincitori dei Partner Awards 2025 dimostrano che il nostro ecosistema dei partner sta accelerando l’adozione della piattaforma e garantendo il successo dei clienti a livello locale, mentre continuiamo a estendere valore tangibile su scala aziendale in questo mercato”.