Patton arricchisce il listino di Ligra DS

Ligra DS ha siglato un accordo di distribuzione con Patton, costruttore americano che dal 1984 vanta una consolidata esperienza nelle infrastrutture di comunicazione, nelle connessioni e nelle apparecchiature di rete. L’azienda si rivolge nello specifico ai settori della Unified Communications (tecnologie VoIP), networking (extender, switch), connettività industriale, software e soluzioni cloud.

L’aspetto più importante deriva però dall’aver introdotto, per prima, apparecchi specifici per AV-over-IP, come ad esempio i Gateway che permettono, una volta inseriti in una rete Dante AV, di convertire e inviare/ ricevere il segnale, sia audio multi-canale che video, alle varie apparecchiature del nostro sistema – monitor, stazioni di editing video, videocamere, controller, computer – indipendentemente dal livello di complessità dello stesso.

Oltre a questo tipo di dispositivi, il catalogo Patton comprende extender Ethernet ad alta velocità, switch Gigabit Ethernet PoE++, switch Ethernet industriali in rame/fibra/SFP e kit extender/converter per il mercato pro AV. Gli ambiti di utilizzo tipici sono le sale meeting, i luoghi di culto, sport bar, aule universitarie, impianti A/V distribuiti a zone, hospitality, sport ecc.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gilberto di Pietro, Direttore Vendite Regionale di Patton: «Patton è il primo produttore ad annunciare una nuova generazione di prodotti Audio-Visual-over-IP (AVoIP) basati su tecnologia Dante AV di Audinate e siamo entusiasti dell’accordo con Ligra DS per la distribuzione dei nostri prodotti dedicati al settore AV Professionale. Ligra DS conosce perfettamente il mercato e l’ecosistema italiano, con oltre 30 anni di esperienza nel settore».

Per Gianluigi Cravedi, CEO di Ligra DS: «Ultimamente stiamo assistendo a una sempre maggior richiesta, da parte dei nostri clienti, di apparecchi in grado di trasmettere segnali audio, video e di controllo su un’infrastruttura di rete, soprattutto se gli impianti sono complessi e le distanze da coprire molto lunghe. Per queste ragioni, l’AV-over-IP è senza dubbio la tecnologia di trasmissione del segnale in più rapida crescita nel settore audiovisivo. Fra le soluzioni disponibili sul mercato AV professionale, spiccano in particolare quelle di Patton perché basate sul protocollo Dante AV. Non vediamo l’ora di far conoscere ai nostri clienti i benefici derivanti dall’utilizzo di queste soluzioni».