Più Del 50% Degli Acquirenti Non è Redditizio Con Il Flipping Di NFT – Ecco Perché

Il sondaggio ha mostrato che uno sbalorditivo 64% degli intervistati acquista NFT per fare soldi mentre altri li acquistano per comunità e flessibilità, proprietà di arte digitale e accesso a giochi e strumenti.

Circa il 48% degli intervistati ha affermato di non essere disposto a spendere più di $ 500 per l’acquisto di NFT.

Nell’ultimo anno, il mercato dei token non fungibili (NFT) ha assistito a un enorme boom. In effetti, il lancio di NFT è diventato piuttosto popolare durante la corsa al rialzo delle criptovalute del 2021. Inoltre, molti hanno visto il lancio di NFT come una potenziale strategia di trading.

Cosa dice il sondaggio

Secondo il recente sondaggio condotto da DEXterlab, la maggioranza del 58% degli intervistati ha affermato che lanciare NFT non è stato ancora redditizio per loro. D’altra parte, il 42% degli intervistati ha affermato di aver realizzato profitti dalle NFT acquistate.

Tuttavia, questi numeri sono vicini e quindi non possiamo dire che il flipping NFT non sia affatto redditizio.

Inoltre, il mercato NFT ha assistito a un forte rallentamento quest’anno nel 2022. La correzione del mercato crittografico del 2022 ha anche visto i volumi NFT prosciugarsi in modo significativo.

I token non fungibili (NFT) sono andati oltre le semplici immagini statiche. Gli NFT basati su blockchain possono essere utilizzati per rappresentare la proprietà di qualsiasi formato di arte digitale. Gli NFT aiutano anche a mantenere i record di proprietà basati su blockchain che portano trasparenza e autenticità.

Il sondaggio di DEXterlab aveva alcune domande interessanti per le persone. Il sondaggio aveva la domanda “Perché acquisti NFT?” Uno sbalorditivo 64% degli intervistati ha affermato che il motivo principale per acquistare NFT è fare soldi.

Bene, questo è ovvio considerando che gli NFT hanno dato rendimenti fuori misura agli investitori. Chi volesse approfittarne potrebbe guadagnare investendo in questi token attraverso piattaforme affidabili come nft profit.

Per esempio all’inizio di marzo 2022, Blocksmith Labs ha lanciato la sua prima collezione NFT. Il prezzo minimo di NFT allora era 5 SOL. Ora gli stessi NFT vengono scambiati per ben 130 SOL.

Questo è un ritorno di 26 volte in un arco di tre mesi.

Utilizzo di NFT come parte di community

Oltre a fare soldi, quasi il 15% degli intervistati afferma di utilizzare gli NFT per entrare a far parte di una comunità. Nel rapporto, DEXterlab ha osservato:

“Una comunità forte è uno dei vantaggi più significativi dei progetti NFT poiché persone attive, amichevoli e un buon coinvolgimento possono gettare le basi per il successo del progetto creando buzz e attirando nuove persone, il che significa che stai investendo in qualcosa che può portare a lungo termine valore.”

Inoltre, i membri della comunità con accesso agli NFT hanno anche diversi vantaggi. Questo potrebbe essere l’accesso anticipato a nuovi oggetti da collezione o la partecipazione a eventi esclusivi.

Solo il 12% di loro ha votato per affermare di acquistare NFT per possedere oggetti da collezione di arte digitale, mentre l’8,5% ha affermato di acquistare NFT per accedere a diversi giochi e strumenti.

Un altro punto interessante del sondaggio è che possedere NFT non deve essere sempre costoso.

La maggioranza del 48% degli intervistati ha affermato di essere disposta a spendere tra $ 50 e $ 500 per acquistare NFT. Tuttavia, una buona maggioranza del 25% degli intervistati ha affermato di poter spendere più di $ 2.000 per NFT.

Devo investire in un NFT?

Questa è una domanda personale. Gli NFT possono aumentare e diminuire di valore e non tutti i progetti NFT sono progettati per farti guadagnare (alcuni sono creati per raccogliere fondi per beneficenza, ad esempio).

Inoltre, solo perché un’opera d’arte è stata tokenizzata non significa che sarà preziosa. Fai le tue ricerche e fai domande, come chi c’è dietro il progetto, cosa possiedi effettivamente e come può essere utilizzato l’NFT?