Praim presenta l’offerta dedicata al settore manifatturiero

Praim, azienda globale che sviluppa soluzioni software per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute e soluzioni hardware Thin Client, si rivolge all’industria con una serie di soluzioni agili e performanti per postazioni di lavoro sicure. Si tratta di soluzioni che permettono di creare e gestire facilmente postazioni digitali di monitoraggio di particolari fasi di processo, sia esso produttivo o di servizio. Soluzioni che rispondono all’eterogeneità del settore che opera in segmenti complessi con offerte di beni e servizi estremamente diversificate tra loro.

Praim fornisce soluzioni sia tramite dispositivi Thin Client che tramite soluzioni software. I Thin Client Praim, per loro natura, non prevedono la scrittura su disco, sono di conseguenza praticamente “inattaccabili” e costituiscono un’alternativa sicura ai PC in un ambiente virtualizzato, fornendo performance e supporto multi-monitor. Sono dispositivi che per definizione del proprio sistema operativo, hanno un controllo, se non un vero e proprio blocco, delle periferiche e un filtro sulla scrittura che rende “come nuovo” a ogni avvio il dispositivo stesso. Inoltre, un Thin Client dura in media 5 volte di più e consuma 5 volte di meno rispetto a un PC, non avendo ventole e parti in movimento che possano usurarsi, garantendo longevità e affidabilità negli anni. Questi dispositivi non prevedono la scrittura su memoria locale, risultando quindi immuni da virus e malware e sono perfettamente gestibili da un’unica console centralizzata, che rende flessibile e scalabile l’infrastruttura aziendale, fornendo al contempo accesso sicuro e veloce a risorse virtualizzate.

L’offerta Praim dedicata al manifatturiero

H Series, il Thin Client nato per resistere all’utilizzo in condizioni difficili è particolarmente adatto per gli ambienti industriali, per le elevate prestazioni che garantisce in situazioni estreme. Può operare con temperature dai -5°C ai +50°C e lo chassis in alluminio garantisce una maggiorata dissipazione del calore. È concepito per garantire una maggiore protezione alle polveri secondo lo standard IP40. H Series installa una doppia scheda di rete LAN Gigabit e può essere equipaggiato con connettività supplementare per garantire maggiore affidabilità. È inoltre dotato di due porte seriali COM (espandibili fino a 4 totali) e di uno slot per l’utilizzo di schede di memoria in formato SD.

Berry, il Thin Client basato sulla piattaforma Raspberry Pi 3 B+ creato per l’accesso facile, veloce e sicuro ad ambienti Citrix e VMware. Questo piccolo dispositivo offre il tempo di boot più rapido (fast start) e garantisce performance eccezionali, dimezzando anche il tempo di configurazione. Integra nativamente il software Praim Agile4Pi, che velocizza e semplifica l’accesso agli ambienti virtualizzati, elencandoli in maniera semplice e lanciandoli con un solo clic. Consente di contenere l’investimento in endpoint e di offrire postazioni di lavoro dalle grandi prestazioni e pronte per la connessione a infrastrutture virtualizzate Citrix Virtual Apps and Desktops e VMware Horizon.

A queste si aggiungono le soluzioni software Praim, create per facilitare l’accesso al VDI, aumentare la sicurezza e automatizzare la gestione di qualsiasi endpoint, indipendentemente dal sistema operativo. Grazie a ThinOX4PC e alla famiglia di soluzioni Agile, è possibile trasformare i dispositivi in uso all’azienda in endpoint gestiti.

ThinOX4PC è la soluzione software Praim che estende la durata dei PC trasformandoli in Thin Client efficienti e più sicuri. Converte un parco di dispositivi eterogenei con sistemi operativi differenti in un pool di dispositivi performanti e totalmente gestibili e offre piena compatibilità con le infrastrutture virtualizzate come Citrix, VMware, Microsoft e accesso agli ambienti Cloud. ThinOX4PC garantisce il blocco totale di scrittura del disco, rendendo i dispositivi immuni da virus o manomissioni. Solo gli amministratori di sistema possono eseguire aggiornamenti, configurazioni e distribuire le connessioni alle risorse aziendali. ThinOX4PC può essere installato facilmente e velocemente anche su dispositivi di terze parti, garantendo la compatibilità con tutti i principali vendor di PC e Thin Client. Sostituisce il sistema operativo presente sul dispositivo effettuando una formattazione completa e trasformandolo in una soluzione leggera e performante.

Agile4PC, Agile4Linux e Agile4Pi consentono una gestione centralizzata di dispositivi eterogenei basati su Windows, Linux e Raspberry Pi, garantendo piena sicurezza all’infrastruttura IT.

A completamento dell’offerta, Praim ha sviluppato la console di management ThinMan che consente di gestire endpoint locali e remoti in maniera centralizzata ed estremamente semplice grazie all’interfaccia intuitiva.

Tutte le aziende necessitano di mettere in sicurezza l‘infrastruttura IT, di ottimizzare le proprie risorse sia a livello di budget che a livello di operatività e di mettere tutti i collaboratori in grado di lavorare nel modo più agevole possibile.

L’adozione di strumenti all’avanguardia, come le soluzioni hardware e software Praim, permette alle aziende del settore manifatturiero, e non solo, di aumentare sicurezza, efficienza e velocità delle postazioni di lavoro informatizzate, con un occhio sempre rivolto all’ottimizzazione dei propri investimenti”, commenta Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim.