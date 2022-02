“Prèmiati con D-Link”: torna la campagna per i partner VIP+

D-Link Italia, per tutto il 2022, annuncia l’estensione della campagna a premi Prèmiati con D-Link, dimostrando ancora una volta il sostegno verso i propri partner VIP+. Praticamente senza interruzioni dall’inizo del 2020, la campagna supporta oltre 3000 partner locali con l’obiettivo di aiutarli a diventare più competitivi nel mercato e a migliorare le loro competenze.

Fino al 31 dicembre 2022, provider, rivenditori e installatori potranno godere di premi aggiuntivi, come elettrodomestici, accessori, gadget tecnologici, prodotti alimentari e viaggi, accumulando punti con l’acquisto di prodotti D-Link selezionati, rivolti al mondo business. A seconda della fascia raggiunta, l’utente potrà riscattare premi di diverso valore.

Prèmiati con D-Link è una campagna ideata dall’azienda e dedicata ai partner Value in Partnership+ per supportare la loro crescita nel Belpaese. Il programma VIP+ fornisce tool a sostegno delle vendite, della progettazione e del marketing, come il calcolatore della larghezza di banda, il Surveillance Floor Planner Pro, oppure il Wi-Fi Planner Pro, il Product Selector Pro e il GUI Emulator Pro.

“Rivolgiamo sempre una costante attenzione verso il canale, perché vogliamo premiare la fiducia che i nostri clienti e partner ci dimostrano. Soprattutto in questo periodo molto particolare e sfidante per tutto il settore IT.” ha dichiarato Lorenzo Reali, Sales Manager divisione Business di D-Link Italia. “La campagna Prèmiati con D-Link ci consente di condividere valore aggiunto ai partner VIP+. Non solamente con dei tool di supporto per potenziare il loro business, ma anche attraverso premi che possano migliorare la loro vita quotidiana.”

Per conoscere il regolamento completo sulla campagna, visitare www.premiaticondlink.it.