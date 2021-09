PRINT4ALL 2022 supporta una stampa che cambia

Con la Future Factory, l’appuntamento che oggi e domani accende i riflettori sul printing, continua il cammino di avvicinamento a Print4All, l’innovativo format fieristico che tornerà a Fiera Milano dal 3 al 6 maggio 2022.

LA ROADMAP VERSO LA FIERA

A margine della prima giornata di lavori, ACIMGA e ARGI, promotori della manifestazione, e Fiera Milano, che si occupa della sua organizzazione, hanno ribadito il lavoro di squadra alla base del progetto. Un lavoro di ascolto, confronto e condivisione di esperienze che coinvolge tutta la filiera, grazie anche alle numerose occasioni di incontro – dalla Future Factory e i roadshow internazionali di ACIMGA al ciclo di incontri ‘Accorciamo le distanze’ di ARGI – che consentono di identificare temi, urgenze, potenzialità di sviluppo del mercato che saranno poi al centro della proposta fieristica.

“ACIMGA da anni è focalizzata sull’obiettivo di aggregare la community, proponendosi come un cantiere di confronto e di internazionalizzazione. Riteniamo che un approccio globale sia necessario oggi più che mai: parlare di singolo prodotto non basta più, diventa importante il posizionamento del brand e le risposte che le aziende sono in grado di dare su temi chiavi come sostenibilità e servitizzazione, che impongono una visione di filiera. – ha spiegato Daniele Barbui, Presidente di ACIMGA – Grazie a Future Factory, negli ultimi due anni ci siamo confrontati in ben 15 Paesi, creando relazioni, cogliendo spunti, interessi e contenuti che confluiranno nella nostra fiera, perché siamo convinti che Print4All sia l’hub che mancava per il settore”.

“Il nostro ruolo come associazione è far risaltare il ruolo del printing e contribuire alla competitività dell’industria grafica nazionale, nella ferma convinzione che la stampa oggi, indipendentemente dalla tipologia di prodotto, sia lo strumento più efficace per il coinvolgimento del consumatore finale. – ha aggiunto Antonio Maiorano, Presidente di ARGI – Negli ultimi anni sono maturati diversi trend, come la printing convergence, ma soprattutto sono cambiati approcci e richieste di consumatori e brand. Tutti elementi che hanno accelerato la diversificazione delle imprese di stampa, oggi sempre più impegnate nella ricerca di nuovi sbocchi di mercato e di nuove soluzioni tecnologiche. Sono questi i temi che ispirano Print4All e, attraverso i numerosi appuntamenti del nostro ‘Accorciamo le distanze,’ abbiamo avviato un percorso ideale che confluirà in fiera, dove gli stessi temi saranno esplosi e approfonditi”.

Print4All rinnova dunque la sua identità di manifestazione fatta dal mercato e per il mercato, con l’obiettivo di raccontare le potenzialità dell’innovazione, di anticipare i trend futuri e creare nuove opportunità di business favorendo il networking con operatori di alto profilo e provenienti dai mercati maggiormente interessati alle soluzioni in mostra.

LA MANIFESTAZIONE 2022

Si conferma per l’edizione 2022 della manifestazione il format innovativo che supera le tradizionali segmentazioni dei comparti del printing e si propone come piattaforma integrata dedicata a ogni modalità di stampa su ogni tipologia di supporto e materiale.

Print4All sarà dunque vetrina di soluzioni e di innovazione e, grazie a una nuova organizzazione logistica che prevede solo padiglioni monoplanari, darà ancora più spazio a macchine e intere linee di stampa, che potranno essere esposte senza limiti di peso o di dimensione. In un solo contesto, dunque, sarà possibile presentare il meglio di converting, labelling, package printing, printing&communication, industrial printing e raccontarne le molteplici opportunità applicative.

Print4All rinnova anche la sua forte vocazione al confronto e all’aggiornamento, proponendosi come casa di contenuti, in cui dare spazio a nuove idee e creare un vero e proprio laboratorio di formazione professionale che possa garantire una riflessione sulle urgenze del comparto e i trend futuri da cavalcare.

Due i temi intono a cui ruoterà la proposta formativa in fiera: digitalizzazione e sostenibilità, temi che non sono più una scelta, ma una direzione obbligata da percorrere se si vuole restare competitivi e che bisogna cavalcare in un momento in cui la spinta è molto forte: non possiamo infatti ignorare che siano due pilastri del PNRR italiano e del progetto di recovery europeo.

Il salto digitale, l’industry 4.0 e la servitizzazione, la cui crescente diffusione è proprio frutto della crescita di soluzioni connesse, non sono infatti il futuro, sono l’oggi a cui bisogna farsi trovare pronti e Print4All sarà la palestra in cui esercitarsi e invitare i potenziali clienti a scoprire vantaggi e profittabilità di un nuovo modo di fare business, che a breve diventerà l’unico possibile.

In questo modo Print4All sarà in grado di offrire a tutte le figure professionali a diverso titolo interessate alla stampa – brand owner dell’industria manifatturiera, creativi, stampatori, trasformatori e sviluppatori di componenti, ma anche scuole e istituti professionali – una visione avanzata dello stato dell’arte del mercato, ma anche dei trend, degli scenari e delle evoluzioni future.

POSITIVE SINERGIE

Si conferma nel 2022 l’abbinata con altre manifestazioni della meccanica strumentale, che nel 2018 è stata fortemente apprezzata dagli operatori italiani ed esteri: Print4All si svolgerà infatti in contemporanea con Ipack-Ima, Intralogistica Italia e GreenPlast.

Sarà così a disposizione degli operatori una sorta di filiera industriale ideale che va che va dalla materia plastica al packaging, dalla personalizzazione grafica alla logistica di magazzino.

Gioco di squadra, approccio di filiera, innovazione: Print4All continua il suo cammino. L’appuntamento è a Fiera Milano dal 3 al 6 maggio 2022.