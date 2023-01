Printing a tutto tondo con ZEROZEROTONER per TD SYNNEX

TD SYNNEX ha annunciato l’accordo con ZEROZEROTONER – BERG PHI SRL, azienda che si occupa di triturazione e recupero dei consumabili esausti in tutta Italia.

Come prontamente sottolineato in una nota ufficiale, l’accordo consentirà ai clienti di TD SYNNEX di avere una soluzione completa a 360° per il mondo printing in quanto, unendo questa partnership ai servizi TaaS e Open MPS, i rivenditori potranno offrire un servizio printing completo dal punto di vista del noleggio, della gestione e del fine vita consumabili.

In più, dare seconda vita ai consumabili esauriti riciclando la plastica e il metallo con cui sono composti, consente a TD SYNNEX di continuare il suo percorso di economia green e sostenibile.

Come commentato da Fabio Albertini, Business Development Manager ES Solutions Services di TD SYNNEX Italy: «La nuova partnership con ZEROZEROTONER è motivo di soddisfazione per TD SYNNEX. Siamo sempre impegnati nella ricerca di una sostenibilità concreta e di uno sviluppo più green, pertanto questa partnership è senza dubbio importante, per TD SYNNEX e per i nostri clienti, che potranno godere di un servizio unico ed innovativo. Siamo altresì contenti di poter fare da volano per ZEROZEROTONER, perché possa affermarsi sul mercato e permettere agli operatori del canale di realizzare un importante valore aggiunto».

Come concluso da Marina Bellati, Channel Developer di BERG PHI: «Siamo molto felici e motivati per la definizione di questa nuova partnership. Un elemento essenziale del successo di ZEROZEROTONER deriva dal nostro modello commerciale indiretto e dal ruolo centrale del Rivenditore presso i Clienti Finali. Siamo certi che la collaborazione con un leader della distribuzione come TD SYNNEX possa contribuire ulteriormente all’affermazione di ZEROZEROTONER sul mercato italiano, e alla costruzione del tanto ambito “valore aggiunto” per gli operatori del canale».