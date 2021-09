Qualitas Informatica pronta per il Partner Meeting 2021

A riprova della centralità dell’ecosistema di canale nella propria strategia aziendale e della costante attenzione nel costruire rapporti di fiducia, anche quest’anno Qualitas Informatica organizza – finalmente in presenza nella splendida cornice di Hotel Villa Michelangelo di Vicenza – l’esclusivo Partner Meeting 2021.

Giunto alla sua quinta edizione, l’evento di Canale in programma il prossimo 24 settembre raccoglierà software house, aziende IT Partner e società che vogliono offrire prodotti e servizi a valore aggiunto nell’ambito Industria 4.0 per mezzo dell’innovativa e potente piattaforma MES NET@PRO.

Un’occasione per fare network, conoscere le persone del team e toccare con mano le soluzioni e i servizi a supporto delle aziende di produzione.

Approccio basato sulle conoscenze condivise

Quella proposta da Qualitas Informatica sotto forma di approccio basato sulle conoscenze condivise si configura come una sorta di modello di “intelligenza collettiva” applicato all’ecosistema Partner. Una vision chiara che pone i partner alla base della propria strategia di business e che ha portato l’azienda vicentina a intraprendere il percorso – iniziato ormai dieci anni fa – di creazione e affermazione di un solido Canale di partner che concorre oggi a realizzare il 40% dei ricavi aziendali derivanti dalla vendita di software e ha contribuito significativamente al raddoppio del valore del fatturato degli ultimi cinque anni.

Alla base della strategia di Canale dell’azienda specializzata nei sistemi MES per la gestione, pianificazione e controllo della produzione aziendale ci sono valori chiari e precisi: sapere instaurare un rapporto di fiducia, fare leva sulle sinergie congiunte tra tutti gli attori dell’ecosistema, promuovere fortemente le competenze grazie a percorsi di formazione innovativi e chiari. Attraverso un percorso di formazione e certificazione, ai Partner viene offerta la possibilità di un trend di crescita strutturato e incentivante, per raggiungere piena padronanza e controllo degli strumenti che consentono di realizzare progetti vincenti con il sistema MES NET@PRO, grazie al quale il cliente finale può avvalersi dello smart manufacturing e beneficiare degli incentivi per l’Industry 4.0.

Formazione Academy per i partner Qualitas Informatica

In particolare, grazie alla nuova Digital Academy – l’evoluzione della Academy presente dal 2017 – basata su una piattaforma di e-learning, è stato possibile anche nell’ultimo anno garantire una formazione da remoto smart e ancora più accessibile, assicurando una maggiore visibilità e chiarezza del percorso di formazione a beneficio congiunto di azienda e Partner.

Completano l’offerta formativa webinar, demo, corsi di formazione tecnica e commerciale che preparano i Partner all’ottenimento di certificazioni (Gold-Silver-Bronze, assegnate in base alle performance commerciali raggiunte e al numero di certificazioni tecniche ottenute) in grado di migliorare l’accreditamento presso i propri clienti e ottenere incentivi e premi.

Verso lo sviluppo e il consolidamento di un network di partner europeo

Nel 2020 tramite l’Academy sono state formate 235 persone e 12 Partner hanno ottenuto la certificazione, ma il percorso di crescita dell’ecosistema Partner di Qualitas Informatica non si ferma e si pone obiettivi più ambiziosi. L’azienda vicentina mira infatti allo sviluppo e al consolidamento di un network europeo, con Partner già presenti in Italia, Romania e Spagna e con l’ambizione di entrare in altri mercati più competitivi come Francia e Germania.

Il sostegno di Qualitas Informatica ai Partner non si limita alla sola formazione di competenze, ma si estende anche alle attività di lead generation e inbound, con l’offerta di asset strategici e un accesso on demand a materiali e strumenti di marketing.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tiziano Bertoldi, Channel Partners Manager di Qualitas Informatica: «Il supporto ai nostri Partner è end-to-end, dalla trattativa commerciale, all’implementazione del progetto fino al post-vendita. Affiancare i nostri Partner durante tutto il loro percorso di crescita è per noi fondamentale affinché questi diventino indipendenti, acquisiscano competenza e autorevolezza da condividere in un’ottica di continuo e mutuo miglioramento all’interno dell’intero ecosistema. Solo insieme è possibile massimizzare il valore per i nostri clienti».

Le realtà che vendono sistemi ERP e sono alla ricerca di un MES sono invitati al Partner Meeting 2021 di Qualitas Informatica!