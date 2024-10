Red Sift distribuito da Bludis: rafforzata l’area cyber resilience

Importante acquisizione in area sicurezza e cyber resilience per Bludis, Next Gen Vendor Distributor del Gruppo Esprinet. È ufficiale l’accordo di distribuzione con Red Sift, che offre soluzioni per la sicurezza delle email (come OnDMARC), la protezione del brand, monitoring dei certificati e la gestione delle superfici di attacco. Utilizzando l’intelligenza artificiale, Red Sift aiuta a prevenire phishing, abuso di brand e accessi non autorizzati, migliorando la resilienza informatica e l’operatività delle difese aziendali.

La partnership arricchisce il portafoglio Bludis nell’area sicurezza, ne conferma l’attenzione focalizzata sulle più attuali necessità delle aziende moderne e il ragionamento in ottica cyber resilience e prevenzione.

Minacce in crescita costante e in grado di agire in tempi sempre più rapidi – con danni potenzialmente devastanti per il business e l’operatività – obbligano infatti le aziende a una proattività essenziale al fine di bloccare gli attacchi contro gli utenti, proteggere i dati e rafforzare la resilienza di tutte le figure coinvolte nel flusso operativo.

Bludis-Red Sift: insieme per la resilienza informatica

Grazie a questo accordo, Bludis proporrà le soluzioni Red Sift sul territorio italiano attraverso la sua rete di rivenditori specializzati e forte di un’esperienza trentennale nella distribuzione a valore. A unire le due realtà c’è la voglia di offrire alle organizzazioni strumenti utili per individuare e bloccare le minacce cyber prima che queste ultime si trasformino in problemi concreti.

Partendo dall’assunto, semplice eppure cruciale, che recita “non ci si può difendere da ciò che non si vede”, le soluzioni Red Sift mettono a disposizione ogni giorno enormi quantità di informazioni cruciali sul fronte cybersecurity, garantendo ai team IT una completa visibilità su tutto ciò che conta.

In questo modo, i team di sicurezza IT possono individuare i potenziali rischi di cybersecurity, bloccarli e “correggerli” prima che si verifichi un incidente. L’efficacia del tutto è garantita dall’integrazione delle migliori strategie di sicurezza all’intelligenza artificiale, per una vista in tempo reale su ciò che richiede attenzione e azioni specifiche e un percorso completo verso la cyber resilience.

L’importanza dell’accordo di distribuzione per Bludis e il suo portafoglio soluzioni si ritrova nelle parole di Maurizio Erbani, General Manager della compagnia con sedi a Roma e Milano:

“L’accordo ci aiuta a rafforzare la nostra offerta nell’area Cybersecurity, e ci pone al fianco di Red Sift nell’impegno a indirizzare rivenditori e utenti finali verso mosse sempre più concrete in ottica cyber resilience, contribuendo in questo modo a diffonderne in Italia una vera e propria cultura, cruciale alla protezione e alla business continuity delle aziende”.

Soddisfazione anche lato Red Sift, con il Channel Director per l’Europa Meridionale Victor Valle pronto a sottolineare l’importanza della partnership: “A fronte di minacce informatiche sempre più avanzate, le aziende italiane cercano modi solidi per proteggere i propri asset digitali e la brand reputation. La collaborazione con Bludis, nostro distributore in Italia, porta sul mercato soluzioni avanzate per la gestione della superficie di attacco, la protezione del marchio, la gestione dei certificati digitali e DMARC, consentendo alle aziende del territorio di proteggere al meglio la propria presenza digitale. L’accordo – prosegue Valle – estende il nostro raggio d’azione globale, dotando Bludis e la sua rete di rivenditori di capacità e strumenti per fornire soluzioni di sicurezza informatica leader di settore, e farlo con i valori aggiunti costituiti dalle sue ampie competenze sviluppate in decenni di attività sul territorio e dal supporto tecnico dedicato. Insieme, puntiamo a costruire un ambiente digitale più sicuro per le aziende in tutta Italia, offrendo soluzioni affidabili e cucite su misura per le esigenze delle organizzazioni”.