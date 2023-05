Reti e Whatfix: partnership per la digitalizzazione delle imprese

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, e Whatfix Private Limited, fornitore di piattaforme per l’adozione digitale nelle aziende, siglano una nuova partnership finalizzata alla proposizione di soluzioni per la transizione digitale delle aziende sul territorio italiano.

In particolare, con la soluzione Whatfix Digital Adoption Platform (DAP), è possibile rimuovere le barriere tra gli utenti finali e le applicazioni software. La piattaforma, infatti, analizza e automatizza i processi, fornendo indicazioni dettagliate in tempo reale all’interno di ciascuna applicazione e, inoltre, aiuta a integrare, formare e supportare i dipendenti in remoto e in ufficio relativamente alle applicazioni software che utilizzano quotidianamente, aumentandone la produttività. Le organizzazioni possono trarre vantaggio riducendo il time-to-value, accrescendo il ROI circa i propri investimenti tecnologici e gestendo il cambiamento in modo più efficace.

Nell’ambito della partnership, Reti mette a disposizione il proprio know-how nella progettazione e gestione dei processi, nonché l’esperienza nello sviluppo di soluzioni software complesse e ad-hoc rispetto alle esigenze dei diversi clienti in numerosi ambiti e settori, al fine di sostenere le aziende nel percorso di adozione e trasformazione digitale.

Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. ha dichiarato: “Siamo lieti di avere intrapreso questa collaborazione che ci permetterà di supportare ulteriormente i nostri clienti nelle attività di sviluppo software, favorendo l’attuazione di iniziative digitali. Con le soluzioni Whatfix, gli utenti finali saranno maggiormente coinvolti nell’utilizzo delle nuove tecnologie e ingaggiati in maniera più rapida e intuitiva, mentre le aziende otterranno benefici in termini di produttività e facilità di adozione di nuove soluzioni digitali”.

Vispi Daver, Chief Revenue Officer di Whatfix afferma: “Siamo entusiasti di collaborare con Reti S.p.A., tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, per supportare le imprese nel processo di trasformazione digitale. Per consentire alle aziende di ottenere un ROI reale dalla tecnologia, Whatfix mette al centro della propria offerta il concetto di “userization”, ovvero il rendere gli utenti finali esperti di tecnologia piuttosto che implementare una tecnologia sofisticata per gli utenti. La combinazione della nostra piattaforma con l’esperienza IT di Reti offre una soluzione completa che aumenta la produttività, riduce i costi e accelera l’adozione della tecnologia per le aziende clienti. Insieme, non vediamo l’ora di aiutare le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi di trasformazione digitale”.