Samsung forma i professionisti AVIXA dell’audio video

Samsung Electronics conferma il suo impegno nel settore dei display annunciando l’introduzione di quattro corsi di formazione per i professionisti dell’audio video che sono in possesso delle credenziali CTS (Certified Technology Specialist) di AVIXA (Audiovisual and Integrated Experience Association).

I quattro corsi includono Smart LED Signage Indoor Master, Smart LED Signage Indoor Expert, Smart Signage The Wall Master e Smart Signage The Wall Expert. Questo consentirà a più di 13.000 professionisti di tutto il mondo di guadagnare Renewal Units per la propria certificazione completando i corsi.

I corsi di formazione certificati sono progettati per far acquisire ai partner le conoscenze necessarie per installare, gestire e provvedere alla manutenzione dei Display LED di Samsung.

Di seguito i dettagli dei quattro corsi di formazione e i relativi crediti delle Renewal Units, con i corsi che sono disponibili su Samsung Business Academy a partire da febbraio:

Corso di formazione Smart LED Signage Indoor Master Smart LED Signage Indoor Expert Smart Signage The Wall Master Smart Signage The Wall Expert Corso di formazione di 2 giorni in presenza Corso di formazione online di 1 giorno Corso di formazione di 2 giorni in presenza Corso di formazione online di 1 giorno Crediti Renewal Units · 10 CTS renewal units · 10 CTS-D renewal units · 10 CTS-I renewal units · 2 CTS renewal units · 2 CTS-D renewal units · 2 CTS-I renewal units · 5 CTS renewal units · 5 CTS-D renewal units · 5 CTS-I renewal units · 2 CTS renewal units · 2 CTS-D renewal units · 2 CTS-I renewal units

Samsung Business Academy include un portfolio di formazione su tutti i prodotti e le soluzioni professionali di Samsung Display.

Come fornitore di Renewal Units (RU) per Certified Technology Specialist (CTS), Samsung continua a offrire ai suoi partner l’accreditamento e la conoscenza del prodotto nel settore audiovisivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Adrienne Knick, Senior Director of Certification, AVIXA: «Il programma CTS è stato la principale certificazione professionale AV per più di 30 anni, e oggi ci sono oltre 13.000 titolari di CTS in tutto il mondo. Siamo orgogliosi dei produttori come Samsung che si impegnano a fornire soluzioni formative in modo che i professionisti AV possano approfondire le loro competenze».

Per Carlos Jose Verez Sola, Head of Technical Consulting di Samsung European Display Organisation: «Siamo molto orgogliosi di essere CTS Renewal Unit Provider. Il nostro obiettivo è quello di sostenere il settore AV con ottimi prodotti e servizi, oltre a impegnarci per formare coloro che sono in prima linea nelle installazioni AV».

Le credenziali CTS sono tre: generale (CTS), progettazione (CTS-D) e installazione (CTS-I). Per ottenere l’approvazione, i programmi RU devono disporre di istruttori esperti con qualifiche dimostrabili nella materia della sessione. Il corso deve: contenere almeno un obiettivo di apprendimento pertinente o uno specifico obiettivo relativo al settore di riferimento; riferirsi a un’area tematica d’esame specifica e al corrispondente livello d’esame, e concludersi con uno strumento di valutazione per dimostrare che i partecipanti abbiano raggiunto gli obiettivi. Questi criteri sono rigorosamente controllati dal Certification Renewal Unit Committee di AVIXA.

Informazioni su AVIXA Certified Technology Specialist Credential

I programmi di certificazione AVIXA Certified Technology Specialist, Certified Technology Specialist – Design e Certified Technology Specialist – Installation sono gli unici programmi di certificazione audiovisiva accreditati dall’American National Standards Institute (ANSI), rappresentante negli Stati Uniti dell’International Organization for Standardization (ISO). I CTS, CTS-D e CTS-I di AVIXA rinnovano le proprie credenziali ogni tre anni mediante una formazione continua. Ogni candidato per il rinnovo è tenuto a raggiungere 30 Renewal Units (RU).