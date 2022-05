Sennheiser nel listino di Maverick AV Solutions

Tech Data – A TD SYNNEX Company, ha annunciato che, in occasione dell’edizione 2022 dell’ISE (Integrated Systems Europe), Maverick AV Solutions, la divisione specializzata in soluzioni audiovideo di Tech Data, ha stretto un accordo di distribuzione con Sennheiser, specialista mondiale di audio e microfoni e specializzato in comunicazioni.

Le soluzioni Sennheiser, ora disponibili attraverso Maverick, rispondono alla crescente domanda del mercato per esperienze audio best-in-class nel moderno spazio per le riunioni e saranno disponibili in tutto il raggio europeo.

La selezione di tecnologie per sale riunioni include il neo-annunciato TeamConnect Intelligent Speaker (TC ISP) per le sale Microsoft Teams e il microfono bestseller TeamConnect Ceiling 2 (TCC2). L’accordo introduce Sennheiser nel canale IT, estendendo la portata delle sue soluzioni audio per sale riunioni.

L’array di microfoni TeamConnect Ceiling 2, appositamente progettato per l’installazione a soffitto, può essere elegantemente integrato nell’ambiente di ogni sala riunioni e garantisce che i contributi dei partecipanti siano trasmessi con un livello di dettaglio eccezionale, indipendentemente dalla posizione individuale nella sala.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Daniele Pagni, BU Manager Maverick AV Solutions di Tech Data: «Si tratta di una grande opportunità per noi di integrare il portafoglio di soluzioni Smart Meetings e di offrire le migliori soluzioni della categoria per le sale riunioni di grandi dimensioni. Aggiungendo sia il TC ISP che il TCC2 alle nostre Teams Rooms Solutions, siamo in grado di fornire una tecnologia audio e di collaborazione più avanzata e aprire la strada ad un’esperienza di lavoro ibrido sempre più immersiva».

20Per Bart Stam, Distribution Manager EMEA di Sennheiser: «Aggiungendo le soluzioni Maverick AV come partner di distribuzione ai nostri canali di vendita esistenti, siamo convinti che i nostri prodotti di comunicazione aziendale troveranno la strada migliore per raggiungere i rivenditori e gli integratori IT. Questa entusiasmante collaborazione permetterà a un numero ancora maggiore di clienti di sperimentare i prodotti di tecnologia audio avanzata di Sennheiser. I prodotti TC ISP e TCC2 sono intuitivi, indipendenti dalle marche e migliori dal punto di vista uditivo e, nel contempo offrono vere capacità di risoluzione dei problemi per spazi per conferenze e sale riunioni».

I plus di TeamConnect Ceiling 2 per il canale di Tech Data

TeamConnect Ceiling 2 è ideale per sale riunioni di medie e grandi dimensioni con circa 14-16 partecipanti, equivalenti a un’area compresa tra 50 e 60 metri quadrati. Più microfoni a soffitto possono essere combinati fra loro per ottenere una maggiore copertura, ad esempio in sale molto grandi o di una forma poco adatta. È la soluzione perfetta per tutte le sale conferenze e riunioni in cui è richiesta un’eccellente intelligibilità del parlato, una gestione semplice e un’integrazione perfetta nell’ambiente della sala esistente.

In quanto altoparlante intelligente certificato Microsoft Teams, il TC ISP è specificamente progettato per attivare lo spazio di lavoro ibrido e consentire ai membri del team di connettersi ovunque si trovino. Grazie al riconoscimento vocale avanzato, il TC ISP distingue le voci per trascrivere automaticamente le riunioni, inviando notifiche di attività e invitando i partecipanti a far seguire alle riunioni il debito follow-up. Progettato con un altoparlante omnidirezionale con un raggio di 3,5 m e 7 microfoni beamforming integrati, fornisce un’esperienza di vita reale per tutti i partecipanti e supporta il nuovo ambiente di lavoro ibrido.