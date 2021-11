Server Inspur Information nel portfolio di ICOS

ICOS, distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT, annuncia di aver siglato un accordo per la distribuzione delle soluzioni server di Inspur Information sul territorio italiano.

Inspur Information è un fornitore di infrastrutture di elaborazione per i data center, per il cloud computing e per le applicazioni di intelligenza artificiale, che si colloca, secondo le stime di diversi analisti, tra i primi tre produttori di server al mondo.

Grazie a questa collaborazione ICOS consolida il proprio portfolio di soluzioni infrastrutturali, mettendo a disposizione dei partner una vasta gamma di piattaforme di elaborazione con cui costruire soluzioni avanzate per il business digitale.

Come sottolineato puntualmente in una nota ufficiale da Federico Marini, Managing Director di ICOS: «L’attenzione dei clienti è giustamente spostata verso dati e applicazioni, mentre i server vengono spesso considerati commodity. Non dimentichiamo però che disporre di soluzioni server solide e performanti è un requisito irrinunciabile per implementare ambienti IT al passo con i più moderni paradigmi dell’IT. Con Inspur ci siamo assicurati la possibilità di offrire infrastrutture di elaborazione dotate di caratteristiche all’avanguardia, pronte per ospitare qualsiasi applicazione business critical. Sono inoltre ideali per integrare i software infrastrutturali che corredano il nostro portfolio, come le piattaforme iperconvergenti, le soluzioni di storage e di data protection».

Per Jay Zhang, CEO di Inspur Europe: «ICOS ha una profonda conoscenza delle dinamiche di canale, grazie a una vasta rete di partner consolidati. Forti dalla nostra ricca esperienza nel supportare le grandi aziende internazionali e dalla grande competenza di ICOS nel servire i clienti a livello locale, siamo felici di questo accordo e sicuri che ICOS sarà in grado di favorire al meglio l’espansione di Inspur in Italia. Inspur promuove il motto “In Europa, per l’Europa” e ha stabilito partnership solide e reciprocamente vantaggiose a livello nazionale. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare con numerosi partner».

Già pronti corsi di formazione e certificazione su Inspur Information

Ai Partner il distributore offrirà come di consueto una serie di servizi che aggiungono valore alla fornitura dei prodotti. Attraverso un team di prevendita altamente competente, i rivenditori potranno usufruire di servizi tecnici che spaziano dall’affiancamento in fase di approccio al cliente (presentazioni, demo e POC), alla configurazione e dimensionamento dei sistemi, all’erogazione di corsi di formazione e certificazione. Il team di marketing offrirà il proprio supporto per aiutare i partner a creare e individuare nuove opportunità per i prodotti Inspur.