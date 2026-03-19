Siemens e Rittal progettano l’infrastruttura del data center del futuro

Siemens e Rittal hanno avviato una partnership strategica per sviluppare congiuntamente soluzioni sostenibili e future-proof per una distribuzione dell’energia più efficiente nei data center nel mercato IEC. L’accordo si rivolge appunto ai mercati in cui sono riconosciuti e adottati i codici e gli standard elettrici della International Electrotechnical Commission (IEC), che comprendono un ampio numero di Paesi a livello globale. L’infrastruttura standardizzata è progettata per accelerare la costruzione di data center ad alte prestazioni, ridurre il tempo necessario per ottenere capacità di calcolo (time-to-compute) e rispondere al rapido aumento della densità di potenza delle applicazioni di intelligenza artificiale.

Nei data center dedicati all’AI, densità di potenza superiori a 100 kW per rack sono ormai la norma. Entro il 2030, tale densità potrebbe superare 1 MW. Questo richiede architetture innovative per la distribuzione dell’energia, il raffreddamento e il recupero del calore. Per affrontare queste sfide, Siemens Smart Infrastructure, partner tecnologico internazionale leader per una distribuzione energetica efficiente e sicura, collabora con il Friedhelm Loh Group e la sua principale azienda, Rittal, fornitore globale di rack e infrastrutture standardizzate, incluse soluzioni di alimentazione e raffreddamento per i principali hyperscaler.

“Abbiamo una collaborazione di lunga data con Siemens in diversi ambiti. Siamo orgogliosi di portare la nostra partnership a un livello superiore”, ha dichiarato il Prof. Dr. Friedhelm Loh, proprietario e CEO del Friedhelm Loh Group (in foto). “Entrambe le aziende sono guidate dalla volontà di innovare. Come leader tecnologici, abbiamo la responsabilità di rafforzare continuamente la competitività dei nostri clienti attraverso le tecnologie più avanzate”.

Una delle prime soluzioni congiunte sarà un’applicazione “sidecar” installata direttamente nella white space del data center, dove si trovano i cabinet dei server e i sistemi di archiviazione dati. Raggruppando l’elettronica di potenza in un rack dedicato che alimenta i rack dei server, questa soluzione rappresenta un passo avanti fondamentale per le future applicazioni di AI. Essa fornisce alle unità di calcolo un’alimentazione rapida, semplice, standardizzata e scalabile. Gli standard OCP e la soluzione modulare con tecnologie testate di Rittal e Siemens garantiscono un’implementazione rapida, un’elevata disponibilità, un funzionamento affidabile e la massimizzazione del rapporto token-per-watt. Questi sono prerequisiti essenziali per portare rapidamente queste tecnologie rilevanti nell’economia digitale.

“Per sostenere la rapida crescita dell’AI, abbiamo bisogno di soluzioni di alimentazione intelligenti, affidabili e scalabili per i data center, e ne abbiamo bisogno rapidamente. In combinazione con i nostri innovativi prodotti e soluzioni elettriche, Rittal è un partner ideale in termini di velocità e standardizzazione dell’infrastruttura”, ha dichiarato Andreas Matthé, CEO Electrical Products di Siemens Smart Infrastructure (in foto).

Altri progetti congiunti tra Siemens e Rittal includono lo sviluppo di un sistema standardizzato di distribuzione in bassa tensione per data center modulari e containerizzati, nonché soluzioni ottimizzate per la sicurezza operativa e del personale. I primi progetti con clienti sono già in corso.

Queste applicazioni per data center sono rese possibili dai componenti coordinati di Siemens e dalle piattaforme di distribuzione dell’energia RiLineX e Ri4Power di Rittal Energy & Power Solutions.

La collaborazione tra Siemens e Rittal è destinata ad estendersi in futuro ad altri settori e applicazioni.