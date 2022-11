Smaltimento dei RAEE: la proposta di Ecolamp

Ecolamp, consorzio nazionale specializzato nel recupero e smaltimento dei RAEE, rinnova la proposta di servizi rivolti agli operatori professionali, con l’obiettivo di fornire al mondo B2B un’offerta completa e modulabile secondo ogni necessità di smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in dismissione. Oggi, infatti, Ecolamp si presenta come il partner unico per il ritiro e corretto trattamento di tutte le tipologie di RAEE.

Tra i servizi rivolti agli utenti professionali:

Extralamp è lo storico canale, gestito dal Consorzio, per il ritiro e trattamento di tutte le sorgenti luminose esauste – raggruppamento RAEE R5;

ExtraPRO è dedicato, invece, alle piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi apparecchi di illuminazione, plafoniere e pannelli fotovoltaici – raggruppamento RAEE R4;

Per tutti gli altri RAEE – dei raggruppamenti R1, R2, R3 – per pile, accumulatori e toner, con ExtraRAEE il Consorzio consente all’utente di ricevere l’offerta dei migliori operatori di zona.

In pochi click ci si iscrive al portale dedicato aladdin.ecolamp.it e si seleziona il servizio di interesse. Dopo avere inserito la sede di ritiro, la tipologia e la quantità del rifiuto da smaltire viene immediatamente visualizzata la proposta. Una volta confermata la propria richiesta si riceverà una e-mail di riepilogo e si verrà contattati dall’operatore logistico per concordare il ritiro, entro 20 giorni lavorativi.

I servizi Ecolamp si allargano poi, per i siti autorizzati allo stoccaggio di sorgenti luminose, alla convenzione Waste-in per il ritiro e/o il trattamento dei propri RAEE di illuminazione a condizioni preferenziali.

Se invece l’utente è un produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche e decide di consorziarsi ad Ecolamp potrà offrire ai propri clienti un pacchetto che non solo includa l’acquisto del prodotto nuovo, ma anche il ritiro e smaltimento a norma delle apparecchiature sostituite. Si tratta del servizio EcoService, previsto solo per i membri del consorzio Ecolamp.

Sul sito www.ecolamp.it sono presenti pagine dedicate ai singoli servizi per il mondo professionale con informazioni complete e il collegamento al portale per l’attivazione dei servizi. Inoltre, a disposizione di tutti gli utenti professionali, per chiarimenti o ulteriori richieste, l’ufficio Ecolamp dedicato alle operations è contattabile sia telefonicamente che via email (operations@ecolamp.it).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Fabrizio D’Amico, Direttore Generale di Ecolamp: «I servizi che il consorzio rivolge agli operatori professionali ricoprono un ruolo fondamentale nella mission di Ecolamp. Intercettare le diverse esigenze del mercato ci permette di fornire risposte precise e puntuali per ogni tipologia di rifiuto elettrico ed elettronico e per ogni categoria di utente. La sfida è quella di consolidarci come partner unico di professionisti e imprese per lo smaltimento dei RAEE, evitando che ingenti quantità di questi rifiuti vengano lasciati nei magazzini o, peggio, siano intercettati da operatori non a norma».