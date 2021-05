Grazie all’accordo “GAMMA PI”, siglato a ottobre 2020 tra il Politecnico di Torino e alcune delle aziende leader nei settori delle nuove tecnologie legate all’automotive, è nato un nuovo laboratorio sperimentale per lo sviluppo della mobilità Smart e la guida autonoma.

Il primo test è stato effettuato lo scorso marzo con un tour in città realizzato grazie al supporto logistico del Politecnico di Torino e alla collaborazione con Danisi Engineering, in occasione della presentazione dinamica della Battista di Automobili Pininfarina, di un modello pre-serie della hyper GT completamente elettrica, disegnata in Italia.

Obiettivo del progetto è offrire al settore automobilistico, anche internazionale, e alle amministrazioni comunali, un laboratorio nella città di Torino per attività di sperimentazione, ricerca, certificazione, al fine di contribuire allo sviluppo dell’innovazione urbana e favorire la rivoluzione digitale applicata alla mobilità e all’automotive. Il progetto si pone inoltre la finalità di sviluppare servizi legati alla mobilità intelligente e connessa, e ai veicoli con guida assistita ed automatica.

Alla realizzazione di questo nuovo laboratorio ha contribuito anche SMA – Smart Mobility Agency, l’agenzia che si propone come agevolatore operativo di progetti Smart Road e Mobility per amministrazioni pubbliche, centri di ricerca ed aziende che intendono realizzare innovativi modelli di smart city, con particolare attenzione all’implementazione di servizi che sfruttino V2I, V2V e V2X.

“In questi anni si sono fatti grandi e rapidi passi avanti in termini di innovazione dell’autoveicolo e della gestione della mobilità; questo tipo di collaborazioni consentono di integrare il know how dei ricercatori dell’Ateneo con le competenze delle aziende coinvolte nello sviluppo di soluzioni innovative e d’avanguardia”, ha dichiarato il Professor Giovanni Belingardi del Dipartimento di ingegneria meccanica ed aerospaziale e coordinatore del centro interdipartimentale “Cars” del Politecnico di Torino, focalizzato sulle tecnologie applicate all’automotive, sui sistemi di trasporto intelligenti e sulla mobilità sostenibile.

“Supportiamo con entusiamo questo nuovo laboratorio, mettendo a fattor comune la nostra consolidata esperienza nell’industria automobilistica. Siamo fortemente impegnati nell’innovazione, con l’obiettivo di indirizzare i nostri clienti a guidare il futuro” ha commentato l’ing. Marco Fainello, Chief Technical Officer di Danisi Engineering S.p.A. e Executive Director di Addfor S.p.A.“questa iniziativa, insieme al supporto del MASA di Modena, ci vede in primo piano nel sostenere la rivoluzione digitale applicata alla mobilità” conclude.

“A sette mesi dalla sua creazione, GAMMA-PI, realizza il primo progetto per la città di Torino che potrà ospitare prove su strada in un percorso cittadino dedicato che offre, grazie ad AD Consulting l’infrastruttura digitale e interconnessa adeguata alle necessità delle aziende automobilistiche che desiderano sperimentare i propri sistemi di guida autonoma in ottica smart.” Ha dichiarato Gianfranco Silvestri, Chief Sales Officer e responsabile del progetto “GAMMA PI” per AD Consulting.

A supporto dell’intera infrastuttura è installato il circuito di telecamere intelligenti di Axis Communications per la videosorveglianza, con immagini in qualità HDTV. Attraverso il sistema di sorveglianza digitale integrato, è possibile tenere sotto controllo l’intera città; le apparecchiature possono fungere da sensori, trasmettendo dati e informazioni utili in tempo reale.

Un fondamentale apporto è dato dall’applicazione dei più avanzati algoritmi di Intelligenza Artificiale sviluppati da Addfor per l’analisi dei dati acquisiti dalle automobili, telecamere, sensori e tutti i dispositivi intelligenti posti a monitoraggio della mobilità. Addfor si occuperà anche della gestione della confidenzialità dei dati in ottemperanza alle norme nazionali ed internazionali.