Snapdragon X dà nuova vita ai PC insieme a Copilot+

Il palco di Computex 2024, manifestazione internazionale annuale di computer che si tiene ogni anno a Taipei, ha ospitato il Presidente e CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, che insieme ai leader dell’ecosistema del mercato globale dei PC ha celebrato e rivelato ciò che i consumatori e le aziende possono aspettarsi in termini di produttività, creatività e intrattenimento da una nuova categoria di PC, i PC Copilot+, ad oggi alimentata esclusivamente dalle piattaforme Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus.

“Il PC è rinato. I PC Copilot+ alimentati da Snapdragon X Elite sono i PC Windows più veloci e intelligenti mai costruiti, dotati di intelligenza artificiale integrata in tutto il sistema e in grado di garantire una durata della batteria di più giorni”, ha dichiarato Cristiano Amon. “Sono grato ai partner che si sono uniti a me sul palco oggi per celebrare questo passaggio di settore che pone i PC Windows Copilot+ con Snapdragon all’avanguardia dell’innovazione tecnologica. Insieme, stiamo ridefinendo l’esperienza del personal computing, consentendo agli sviluppatori di creare in modo efficiente applicazioni per questa nuova generazione di dispositivi.”

Le sbalorditive capacità della serie Snapdragon X

Costruita da zero, Cristiano Amon ha sottolineato come la NPU della serie Snapdragon X sia un elemento chiave di differenziazione e il motivo per cui le prestazioni dei PC alimentati dalla serie Snapdragon X sono superiori, rendendo possibili le esperienze Copilot+. L’esternalizzazione dei carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale da CPU e GPU alla NPU aumenta significativamente le prestazioni e consente un notevole risparmio energetico.

Con queste premesse, Cristiano Amon ha dichiarato che Qualcomm Technologies sta restituendo la leadership delle prestazioni all’ecosistema dei PC Windows con la propria NPU che offre le più alte prestazioni NPU per watt per i computer portatili, fino a 2,6 volte rispetto a M3 e fino a 5,4 volte rispetto a Core Ultra 71. Grazie alla CPU Qualcomm Oryon, Snapdragon X Elite è il nuovo leader delle prestazioni per Windows, con prestazioni della CPU fino al 51% più veloci a potenza ISO, capaci di eguagliare le performance delle CPU dei competitor con un consumo energetico inferiore del 65%.

Cristiano Amon è andato oltre l’hardware per sottolineare gli strumenti di sviluppo di Qualcomm Technologies, leader nel settore, per la creazione di applicazioni AI di nuova generazione. Il Qualcomm AI Hub consente agli sviluppatori di implementare in 5 minuti un modello su dispositivi alimentati da piattaforme Snapdragon, siano essi propri o provenienti dalla crescente collezione di modelli AI pre-ottimizzati e pronti all’uso offerti da Qualcomm Technologies. Il nuovo Snapdragon Dev Kit per Windows fornisce la piattaforma hardware ideale per questi sviluppatori, con un chipset Snapdragon X Elite accelerato e un form factor popolare e adattabile.

Dichiarazioni di alcuni Partner

Acer: “Siamo entusiasti di ampliare il nostro rapporto con Qualcomm Technologies ai PC Copilot+, sviluppando il nostro nuovo laptop Acer Swift 14 AI con la più recente piattaforma Snapdragon X”, ha dichiarato Jason Chen, Presidente e CEO di Acer. “Non vediamo l’ora di scoprire le nuove esperienze di intelligenza artificiale che questi nuovi PC potranno sbloccare, aprendo la strada alla prossima era della tecnologia informatica”.

ASUS: “Mentre entriamo nell’era dei PC AI, ASUS è entusiasta di collaborare con Qualcomm Technologies per portare innovazioni rivoluzionarie ai nostri utenti. Il lancio di ASUS Vivobook S 15, alimentato da Snapdragon X Elite, segna una tappa significativa nel personal computing. Questo PC Copilot+, dotato di AI, migliora la produttività, la creatività e l’esperienza dell’utente grazie alle sue funzioni avanzate. La collaborazione con Qualcomm Technologies sottolinea il nostro impegno a superare i confini della tecnologia. Continueremo a lavorare insieme per introdurre PC AI sempre più innovativi, mettendo a disposizione degli utenti una tecnologia all’avanguardia”, ha commentato S.Y. HSU, Co-CEO di ASUS.

Microsoft: “Il PC sta rinascendo e sta cambiando ciò che i consumatori possono aspettarsi dai loro dispositivi, in termini di produttività, creatività, comunicazione e intrattenimento”, ha dichiarato Satya Nadella, Presidente e CEO di Microsoft. “Il mese scorso abbiamo annunciato i PC Copilot+, i PC Windows più veloci e intelligenti mai realizzati. Rappresentano un punto di svolta per l’intero settore. Ed è possibile solo grazie alla collaborazione con Qualcomm Technologies”.