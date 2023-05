D-View 8 di D-Link monitora le reti critiche

D-View 8, presentato da D-Link, è uno strumento di gestione della rete che offre agli utenti visibilità end-to-end e controllo completo dell’infrastruttura della rete aziendale. Progettato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle imprese di medio-grandi dimensioni, D-View 8 offre funzionalità avanzate di monitoraggio, gestione e automazione di reti multiple e multi-sito in una piattaforma di estrema facilità di utilizzo.

Con D-View 8 un’unica postazione centralizzata

Con D-View 8, gli amministratori di rete possono facilmente monitorare e controllare i dispositivi da un’unica postazione centralizzata. D-View 8 è disponibile nelle versioni Standard ed Enterprise, entrambe offrono alle imprese di ogni dimensione funzionalità avanzate di monitoraggio e gestione della rete per switch, access point wireless e dispositivi di terze parti di D-Link.

La Standard Edition di D-View 8 offre la visibilità della rete in tempo reale, avvisi proattivi e strumenti di reporting completi che consentono alle aziende di identificare e risolvere rapidamente i problemi prima che abbiano un impatto sul business. Il sistema semplifica la gestione della rete, consentendo alle aziende di ottimizzare e migliorare l’efficienza operativa. Funzionalità come il rilevamento automatico dei dispositivi, il backup della configurazione e gli aggiornamenti del firmware semplificano le attività quotidiane di gestione della rete e riducono le procedure manuali.

Ulteriori funzionalità con la Enterprise Edition

La Enterprise Edition di D-View 8 prende come riferimento la Standard Edition, fornendo ulteriori funzionalità progettate per reti più grandi e complesse. Il supporto di due server assicura redundancy e alta disponibilità, mentre il dispositivo di analisi sFlow dotato di sonde multiple offre una maggiore visibilità, una migliore risoluzione dei problemi, un’analisi più rapida del traffico e una scalabilità per il monitoraggio e la gestione della rete.

“D-View 8 conferma il nostro impegno nel fornire ai clienti soluzioni di rete end-to-end” ha dichiarato Alessandro Riganti, Country Manager di D-Link per l’Italia. “Grazie alle funzionalità evolute e all’interfaccia intuitiva, D-View 8 semplifica la gestione della rete, consentendo alle imprese di ottimizzare e di migliorare l’efficienza operativa“.