Con un punteggio di 76/100, Socomec è stata insignita della medaglia “Platinum” mantenendosi entro l’1% delle 45.000 aziende più quotate al mondo.

A seguito della valutazione ricevuta nel 2020, Socomec si è aggiudicata la medaglia “Platinum”, che segna un significativo miglioramento dopo la medaglia “Oro” che l’azienda ha ottenuto ogni anno dal 2016. Socomec continua, quindi, ad essere nell’1% delle 45.000 aziende più performanti, valutate quest’anno dall’agenzia di rating extra finanziario EcoVadis. Il punteggio rappresenta un aumento di 3 punti, rispetto al 2019, e di 28 punti dal 2014.

Una politica di etica e conformità migliorata

L’incremento del rating di Socomec è direttamente collegato all’aumentato impegno nella politica di etica e nella compliance del Gruppo. Nel 2020 Socomec ha redatto un codice di condotta formale e ha formato tutti i suoi dipendenti in tutto il mondo sulla sua attuazione.

Socomec ha, inoltre, predisposto un sistema di whistleblowing che consente a dipendenti e partner commerciali di segnalare qualsiasi situazione contraria all’interesse generale del Gruppo. Parliamo di fenomeni di grande rilievo, come: corruzione, conflitto di interessi, molestie morali o sessuali, discriminazione e altro ancora.

L’azienda ha anche adottato un processo per gestire nel modo più efficace possibile le proprie performance in tema di Politica di Responsabilità Sociale (CSR), a dimostrazione della propria volontà di miglioramento continuo in questo ambito.

Sviluppo sostenibile: priorità aziendale per Socomec

Questo continuo progresso nel rating EcoVadis dimostra l’attuazione in Socomec di una politica di miglioramento costante e un impegno a tutti i livelli sul tema dello sviluppo sostenibile.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ivan Steyert, CEO del Gruppo: «In Socomec, attraverso la nostra offerta e il nostro impegno nella ricerca e sviluppo di innovazioni, stiamo lavorando duramente per fornire soluzioni vantaggiose e rivoluzionarie nel campo della gestione dell’energia. Allo stesso tempo, come azienda indipendente, desideriamo prestare particolare attenzione anche alla nostra responsabilità ambientale e sociale».

Una valutazione riconosciuta a livello mondiale

Il rating EcoVadis si basa su una piattaforma che misura le azioni ambientali, sociali, etiche e di responsabilità sociale delle aziende.

Al termine della valutazione, vengono proposte alle aziende schede di consulenza che elencano i punti di forza e le aree di miglioramento, al fine di aiutarle a migliorare le proprie prestazioni di CSR, al di là del quadro normativo.

Le aziende globali valutano i propri partner commerciali tramite EcoVadis per promuovere la resilienza delle catene di approvvigionamento, incoraggiandole ad andare oltre la semplice conformità.

Ciò porta le aziende valutate a misurarsi l’una con l’altra e, quindi, a praticare un miglioramento continuo delle loro prestazioni CSR.

La piattaforma EcoVadis è utilizzata da oltre 45.000 aziende di tutte le dimensioni in 155 Paesi. Il 70% delle aziende CAC40 e più di 350 grandi gruppi internazionali utilizzano la piattaforma EcoVadis.