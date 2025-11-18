Sonepar acquisisce Electro I.B

Sonepar, specialista globale nella distribuzione B-to-B di prodotti Elettrici, soluzioni e Servizi correlate, ha annunciato che la sua controllata Sacchi ha acquisito Electro I.B., azienda specializzata nella distribuzione di componenti per l’automazione industriale.

Questa operazione rafforzerà la presenza di Sacchi nel settore dell’automazione, consolidando la sua posizione nel Nord Italia ed espandendo la capacità di offrire soluzioni innovative e consulenziali ai clienti industriali.

Fondata nel 2001, Electro I.B. opera nell’area di Brescia e nelle province limitrofe, con un fatturato di 8 milioni di euro nel 2024 e 16 collaboratori. L’azienda è riconosciuta per la sua specializzazione in sensori e sistemi di visione e per la competenza nell’automazione di numerosi settori industriali: dalla pressofusione all’assemblaggio, dall’industria alimentare ai centri di lavoro, dal packaging alle macchine utensili, sistemi di trasferimento e macchine movimento terra.

Marco Brunetti, Presidente di Sonepar Italy, ha commentato: “L’acquisizione di Electro I.B. rappresenta una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita e specializzazione. Mentre l’automazione industriale evolve — trainata dalla digitalizzazione, dalla convergenza IT/OT e dalla domanda di efficienza e sicurezza — il nostro obiettivo è diventare un partner strategico offrendo soluzioni integrate e innovative per la gestione intelligente degli impianti. Questa trasformazione richiede un approccio sempre più consulenziale e specialistico. L’esperienza di Electro I.B. sarà determinante per aiutarci a realizzare questa visione.”

Paolo Bonomini, Direttore Generale di Electro I.B., ha aggiunto: “Know-how, lavoro di squadra, supporto tecnico e innovazione sono i valori fondamentali che definiscono la nostra azienda. Questi punti di forza saranno ulteriormente valorizzati entrando a far parte della famiglia Sacchi e Sonepar. Siamo orgogliosi ed entusiasti di diventare parte di un leader globale la cui visione è in linea con la nostra. Questo nuovo capitolo ci offre l’opportunità di condividere la nostra esperienza, collaborare oltre i confini e contribuire a rafforzare la nostra posizione nel mercato dell’automazione industriale.” .