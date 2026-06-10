CrowdStrike premia Ignition Technology come Distributor of the Year 2026

Ignition Technology, distributore specializzato in soluzioni di cybersecurity, è stata nominata 2026 CrowdStrike Europe Strategic Distributor of the Year in occasione del CrowdStrike Europe Partner Symposium. Il riconoscimento premia l’eccellenza dimostrata da Ignition nel supportare l’ecosistema di partner CrowdStrike e nell’accelerare l’adozione della CrowdStrike Falcon® platform nel mercato europeo.

“Siamo estremamente orgogliosi di ricevere questo riconoscimento da CrowdStrike”, ha dichiarato Sean Remnant, Chief Strategy Officer di Ignition Technology. “Questo premio rappresenta il valore della partnership che abbiamo costruito insieme nel tempo, basata su fiducia, collaborazione e una visione condivisa rispetto alla necessità di proteggere le organizzazioni in uno scenario di minacce in continua evoluzione. È anche il risultato del lavoro svolto dal nostro team e delle solide relazioni sviluppate con la nostra community di partner.”

Il CrowdStrike Europe Partner Symposium riunisce partner provenienti da tutta Europa con l’obiettivo di supportare la crescita del business nell’era dell’intelligenza artificiale, attraverso innovazione di piattaforma, attività di enablement e strategie go-to-market. I premi assegnati durante l’evento riconoscono le aziende e i professionisti che stanno aiutando i clienti ad accelerare l’adozione dell’AI, consolidare strumenti di sicurezza frammentati sulla piattaforma Falcon, ridurre la complessità operativa e prevenire le violazioni informatiche.

“Ignition Technology sta contribuendo in modo significativo alla diffusione della piattaforma Falcon all’interno dell’ecosistema partner europeo”, ha dichiarato John Taylor, Vice President, Channels & Alliances, Europe & Israel di CrowdStrike. “L’attenzione costante verso enablement, eccellenza tecnica ed execution go-to-market consente ai partner di accelerare i risultati di business, offrire maggiore valore ai clienti e rafforzare la capacità di prevenire le violazioni. Siamo felici di premiare Ignition Technology come ‘2026 Europe Strategic Distributor of the Year’ e di continuare a costruire insieme questo percorso di crescita.”