Scanner A3, Epson amplia la gamma WorkForce per il business

Epson potenzia la gamma di scanner business con WorkForce DS-51000WN e WorkForce DS-71000WN, due nuovi modelli di scanner A3 progettati per le organizzazioni con esigenze elevate di acquisizione e digitalizzazione dei documenti.

Combinando l’alta velocità di scansione, la connettività di rete integrata e un design elegante e compatto, permettono alle aziende di migliorare la produttività, snellire i flussi documentali e supportare la transizione dai processi basati sulla carta a un’efficiente gestione digitale dei documenti.

“Le aziende – ha dichiarato Luca Motta, Head of Sales Office Print di Epson Italia – sono sottoposte a una crescente pressione per digitalizzare i documenti in modo rapido, sicuro ed efficiente, mantenendo però flussi di lavoro semplici per gli utenti. I nostri nuovi modelli consentono scansioni di rete A3 ad alta velocità per le organizzazioni che necessitano di un’acquisizione affidabile dei documenti in un’ampia gamma di processi aziendali critici. Grazie alle funzionalità di rete integrate, al funzionamento intuitivo e alla compatibilità con software avanzati, questi nuovi modelli sono progettati per aiutare i team a migliorare la produttività e rendere più efficiente la gestione dei documenti.”

Scansioni in piano e a fogli, con funzionalità di rete integrate

I nuovi scanner sono progettati per un’ampia gamma di settori verticali e ambienti aziendali: dalle strutture sanitarie che digitalizzano le cartelle cliniche e i documenti amministrativi agli studi legali che scansionano e archiviano contratti e fascicoli, fino alle grandi aziende che necessitano di scansioni affidabili in formato A3 e A4, sia da piano fisso che da alimentatore automatico, in tutti i reparti, negli spazi di lavoro condivisi e negli ambienti di acquisizione centralizzata dei documenti.

Entrambi i modelli sono dotati di funzionalità di rete integrate, connettività SuperSpeed USB 3.2 e un’interfaccia touch-screen intuitiva, che ne facilita l’installazione, l’accesso e l’utilizzo in uffici frequentati da persone con competenze e profili professionali diversi. L’elaborazione avanzata delle immagini e la gestione versatile dei documenti contribuiscono a garantire risultati di alta qualità per un’ampia gamma di tipi di documenti, mentre la grande affidabilità supporta le organizzazioni con esigenze di scansione regolari e ad alto volume.

WorkForce DS-71000WN aggiunge la funzionalità Open Platform di Epson basata sul web, che consente una perfetta integrazione con le soluzioni software Epson e di terze parti. Questo permette allo scanner di entrare a far parte di un più ampio ecosistema di gestione dei documenti, supportando flussi documentali più fluidi ed esperienze utente coerenti con altri dispositivi Epson, tra cui le stampanti multifunzione.

Compatibilità con software Epson e di terze parti per flussi di lavoro efficienti e sicuri

La nuova gamma è compatibile con i software Epson, tra cui Document Capture Pro per Windows, Document Capture per Mac ed Epson Connect. DS-71000WN supporta anche l’integrazione con soluzioni di terze parti attraverso Open Platform, Epson Print Admin, Epson Print Admin Advanced Workflow ed Epson Print Admin Serverless, aiutando i team IT e i service provider a gestire i flussi di lavoro di scansione in modo più efficiente e sicuro.

Il lancio rafforza la gamma di scanner business di Epson con due modelli flatbed A3 di rete integrati che combinano prestazioni, facilità d’uso e capacità di integrazione nei moderni ambienti di lavoro.

Caratteristiche principali

− Scansione di rete integrata da piano fisso A3 per ambienti aziendali condivisi.

− Prestazioni ad alta velocità per flussi di acquisizione documentale più esigenti.

− Interfaccia touch-screen per un funzionamento intuitivo.

− Connettività USB 3.2 / SuperSpeed USB.

− Elaborazione avanzata delle immagini per una resa digitale di alta qualità.

− Gestione versatile dei documenti per le esigenze di scansione in A3 e A4.

− Design elegante per uffici moderni.

− Su DS-71000WN: supporto della tecnologia Open Platform basata sul web per integrare soluzioni di terze parti.

− Interfaccia utente comune con le stampanti multifunzione Epson per supportare un’esperienza utente uniforme.

− Tecnologia di scansione CIS, progettata per ridurre il consumo di energia rispetto ai prodotti della concorrenza.