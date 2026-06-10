Supply chain planning e AI: nasce Sightline di Manhattan Associates

Manhattan Associates, specialista globale nelle soluzioni native di supply chain commerce potenziate dall’AI, ha presentato oggi Sightline, una nuova funzionalità integrata in ActivePlanning, pensata per rendere trasparente, in un linguaggio di business chiaro e comprensibile, la logica alla base di previsioni, raccomandazioni e decisioni per le scorte di magazzino guidate dall’intelligenza artificiale.

Sightline integra direttamente all’interno dell’applicazione le ragioni alla base dei risultati previsti, da una singola riga d’ordine fino all’intera rete distributiva. La soluzione offre ai planner una comprensione approfondita dei fattori che determinano le previsioni, gli ordini e le giacenze di magazzino, inclusi gli input previsionali, le decisioni relative alle scorte di sicurezza, i livelli minimi d’ordine dei fornitori, i tempi di consegna, gli effetti promozionali, i cambiamenti nell’evasione degli ordini e i movimenti all’interno della rete.

Per decenni, i planner hanno dovuto uscire dal sistema e lavorare con strumenti come Microsoft Excel per comprendere la logica alla base delle decisioni di pianificazione. Sightline cambia questo approccio offrendo analisi in tempo reale direttamente in applicazione, trasformando ore di analisi esterne al sistema in risposte immediate. I planner possono così comprendere rapidamente perché una previsione sia cambiata, perché una proiezione risultati superiore o inferiore alle attese, o quali fattori abbiano determinato una raccomandazione.

Le previsioni avanzate basate sull’AI possono spesso sembrare come una “scatola nera”, richiedendo l’intervento di un data scientist per l’analisi. L’AI corregge le previsioni, fornisce consigli sul rifornimento e influenza le decisioni di allocazione. I professionisti del settore hanno spesso difficoltà a comprendere esattamente perché il sistema agisca in un certo modo. Con Sightlineä, invece, ottengono analisi in tempo reale direttamente dall’applicazione, trasformando ore di ricerca in risposte immediate.

Sightlineä introduce inoltre visualizzazioni dinamiche e configurabili, progettate sulla base delle modalità di lavoro effettive dei planner, che si tratti di ruoli, promozioni, attività o una combinazione di tali prospettive. Queste viste, relative alle previsioni, proiezioni degli ordini e livelli di scorte pianificati, sono rese possibili tramite un nuovo spazio di lavoro configurabile per i planner, riducendo il tempo dedicato a rispondere a domande di routine sul motivo della decisione presa ed eliminando la necessità di ricorrere a strumenti di business intelligence di terze parti o a Excel.

“Noi di Manhattan, siamo impegnati in un percorso continuo di innovazione e semplificazione, per aiutare i nostri clienti a lavorare in modo più intelligente e veloce”, ha dichiarato Brian Kinsella, Senior Vice President e Chief Product Officer di Manhattan. “Con Sightline, offriamo ai team di pianificazione un nuovo e potente modo per comprendere i driver dietro ogni risultato, accelerare il processo decisionale e aumentare la produttività lungo tutta la supply chain”.

Sightline ridefinisce un nuovo standard per i software di pianificazione, integrando direttamente nel sistema stesso, funzionalità di explainability che consentono così agli utenti di analizzare i risultati esattamente nel punto in cui vengono prese le decisioni.