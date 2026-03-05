Spring Sale ASUS: le offerte di primavera su notebook e accessori

Con l’arrivo della primavera ASUS lancia le Spring Sale, una nuova iniziativa promozionale disponibile fino al 30 marzo sullo store ufficiale ASUS. Durante questo periodo sarà possibile acquistare una selezione di notebook in promozione, con offerte dedicate a diverse esigenze: dal lavoro alla produttività, dalla creatività al gaming.
Gli utenti potranno scegliere tra numerosi modelli appartenenti alle principali linee ASUS, progettati per offrire prestazioni affidabili, design curato e tecnologie all’avanguardia.
Vantaggi esclusivi per gli utenti registrati
ASUS ha previsto benefit aggiuntivi per gli utenti registrati, che potranno accedere a promozioni dedicate acquistando uno dei notebook selezionati.
Tra queste spicca l’iniziativa Mystery Gift, che consente di ricevere un regalo a scelta tra tre possibili accessori ASUS acquistando uno dei notebook inclusi nella promozione. Gli utenti potranno scegliere tra:
- uno zaino ASUS
- una cuffia
- un mouse
Inoltre, acquistando uno dei notebook selezionati, gli utenti registrati potranno ottenere anche uno sconto del 20% su una selezione di accessori ASUS. Un’opportunità ideale per completare la propria postazione con periferiche e accessori pensati per migliorare comfort, produttività e esperienza d’uso quotidiana.
I prodotti ASUS in promo
Tra i prodotti parte della promo vi sono numerosi notebook della serie Vivobook. Tra questi spiccano:
- ASUS Vivobook 15 (Y1502) a un prezzo scontato di 699,00€.
- ASUS Vivobook 16 OLED (M1605) a un prezzo scontato di 749,00€.
- ASUS Vivobook S14 (S3407QA); Copilot+ PC a un prezzo scontato di 749,00€
Per la serie Zenbook si segnalano invece il modello ASUS Zenbook 14 (UM3406); Copilot+ PC disponibile al prezzo di 1499€ come freebie.
Tra la serie ROG:
- ROG Strix G16 (2025) G614 a un prezzo scontato di 2399€.
- ROG Strix SCAR 16 (2025) a un prezzo scontato di 4749€.
- ROG Zephyrus G14 (2025) a un prezzo scontato di 2349€.
- ROG Strix G18 a un prezzo scontato di 2549€.
- ROG Strix SCAR 18 (2025) a un prezzo scontato di 4699€.
- ROG Zephyrus G16 a un prezzo scontato di 3299€.
Per la serie TUF figurano invece i modelli:
- ASUS TUF Gaming A18 (2025) a un prezzo scontato di 1899€.
- ASUS TUF Gaming A16 (2025) a un prezzo scontato di 1499€.
- ASUS TUF Gaming A18 (2025) a un prezzo scontato di 1689€.
Per scoprire tutti i prodotti inclusi nella promozione e le condizioni complete dell’iniziativa è possibile consultare la pagina dedicata alla Spring Sale ASUS.