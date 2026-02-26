ProArt GoPro Edition (PX13): novità laptop da ASUS

E’ disponibile il nuovo laptop convertibile ASUS ProArt GoPro Edition (PX13) in edizione limitata, risultato di una partnership rivoluzionaria con GoPro. Il dispositivo da 13 pollici, dotato di cerniera a 360° per l’uso in qualsiasi posizione, integra l’app StoryCube — la prima app Windows con accesso integrato a GoPro Cloud e supporto ai video a 360°. Il design include dettagli ispirati a GoPro come la Hotkey GoPro[1] dedicata, un’elegante finitura Black Metal e una custodia protettiva coordinata. Unendo estetica a prestazioni di livello professionale, ProArt GoPro Edition offre ai creator un dispositivo portatile e guidato dall’AI, pensato per flussi di lavoro creativi esigenti.

ProArt GoPro Edition di ASUS è il punto d’incontro tra prestazioni, design ed efficienza nel flusso di lavoro. Il design, ispirato a GoPro, unisce robustezza e portabilità, mentre la piattaforma AMD Ryzen™ AI Max+ 395 con NPU da 50 TOPS fornisce potenza di elaborazione accelerata dall’AI in tempo reale.

L’app StoryCube con GoPro Cloud2 ridefinisce l’accesso e la gestione dei file per i creator che richiedono efficienza e velocità. Il formato convertibile e il touchscreen ASUS Lumina OLED 3K — con supporto per stilo e ASUS DialPad — rendono il dispositivo ancora più versatile in diversi ambienti e workflow creativi.

Testata secondo standard di resistenza militare MIL‑STD‑810H, questa innovativa collaborazione estende l’eredità ProArt verso la nuova fase della creatività mobile assistita dall’AI, offrendo prestazioni di livello professionale in un formato compatto e pronto per il lavoro sul campo.

Design ispirato a GoPro con packaging da collezione

ProArt GoPro Edition interpreta una nuova visione di design, nata dall’incontro tra l’estetica resistente di GoPro e la cura tecnica di ASUS ProArt. Presenta un’esclusiva finitura Black Metal, dettagli ispirati a GoPro e una custodia protettiva coordinata e personalizzata, offrendo ai creator una configurazione coerente e portatile, adatta a ogni condizione.

Pensato per la mobilità, il versatile formato convertibile è dotato di cerniera a 360° per l’uso in qualsiasi posizione. La struttura di ProArt GoPro Edition combina leggerezza e resistenza, adattandosi alle esigenze dei creator che acquisiscono e montano contenuti al di fuori degli studi. Questo approccio progettuale garantisce che sia il laptop sia gli accessori siano sufficientemente robusti per il trasporto, mantenendo al contempo un aspetto professionale.

Questo design dell’hardware e del packaging non rappresenta solo una scelta stilistica, ma anche un’estensione dell’ecosistema GoPro, offrendo ai creator un kit integrato in grado di adattarsi perfettamente alle loro esigenze di workflow.

Workflow GoPro fluido e senza interruzioni, con integrazione dei video a 360°

ProArt GoPro Edition include la prima app Windows a integrare sia i contenuti GoPro Cloud sia i video a 360°. Introduce, inoltre, un’esclusiva Hotkey GoPro e integra completamente l’accesso a GoPro Cloud con StoryCube per semplificare il passaggio dalla ripresa all’editing. Un solo tocco sulla Hotkey GoPro abilita l’accesso istantaneo a GoPro Player, che ottimizza il montaggio dei filmati a 360° e consente, in aggiunta, la sincronizzazione immediata tra fotocamera e laptop. StoryCube, invece, automatizza il trasferimento, l’ordinamento e il tagging dei file nel cloud tramite tecnologie di riconoscimento AI.

Una volta collegato all’account GoPro dell’utente, StoryCube identifica la tipologia di contenuto, organizza i filmati e applica metadati per un accesso più rapido in post‑produzione. In questo modo si evitano le attività ripetitive di importazione, cambio nome e categorizzazione dei file, che di solito rallentano il workflow creativo.

La stretta integrazione tra la GoPro Hotkey e StoryCube riflette l’impegno congiunto di GoPro e ASUS nel semplificare i workflow tra dispositivi. Combinando la gestione dei media basata su AI con shortcut a livello hardware, ProArt GoPro Edition permette ai creator di dedicare più tempo alla produzione attiva e meno alla preparazione amministrativa.

Questa funzione è particolarmente vantaggiosa per i creator mobili che gestiscono più riprese al giorno, poiché ProArt GoPro Edition diventa un hub di comando che organizza automaticamente le risorse visive provenienti dai dispositivi GoPro dell’utente.

Il laptop ProArt GoPro Edition include inoltre un’offerta esclusiva GoPro Premium+ con 12 mesi di abbonamento gratuito, per usufruire di spazio di archiviazione illimitato su GoPro Cloud e di un workflow fluido dalla ripresa all’editing.

Prestazioni AI per contenuti generativi

Alla base di ProArt GoPro Edition si trova il processore AMD Ryzen AI Max+ 395, con 50 TOPS NPU che fornisce potenza di calcolo AI per multitasking avanzato, editing in tempo reale e operazioni assistite dall’AI. L’architettura supporta carichi di lavoro visivi complessi come upscaling, riduzione del rumore e miglioramenti in tempo reale senza ritardare i rendering.

ProArt GoPro Edition integra fino a 128 GB di memoria unificata LPDDR5X ultraveloce a 8000MHz, per gestire carichi creativi massivi. Che si tratti di montare filmati action ad alta risoluzione, elaborare in batch grandi quantità di foto o eseguire più applicazioni creative in parallelo, gli utenti dispongono sempre del margine necessario per creare senza compromessi.

L’elaborazione AI avviene localmente, riducendo la dipendenza dal cloud e mantenendo risultati costanti durante la produzione mobile. Il sistema di ProArt GoPro Edition integra, inoltre, una gestione energetica e intelligente basata su AI, che ottimizza le prestazioni per sessioni più lunghe mantenendo stabilità ed efficienza della batteria

Combinando un design CPU avanzato con accelerazione AI dedicata, ProArt GoPro Edition rappresenta un passo avanti verso laptop capaci di adattamento intelligente, bilanciando dinamicamente carichi creativi e reattività nell’uso professionale.

Robusto e convertibile, pronto per ogni ambiente

Progettato pensando all’adattabilità, la scocca convertibile da 13 pollici con cerniera a 360° di ProArt GoPro Edition supporta molteplici modalità d’uso, tra cui laptop, tablet e modalità “tenda”. Questa flessibilità consente al dispositivo di funzionare come monitor di riproduzione sul campo, tablet per schizzi e concept design o laptop tradizionale per editing di precisione. Con un profilo ultrasottile di 15,8mm e un peso di soli 1,39kg, ProArt GoPro Edition è ideale per la creatività in movimento; la custodia coordinata offre una protezione aggiuntiva.

La struttura convertibile è rinforzata dal nuovo design della cerniera, che mantiene la stabilità in tutte le modalità e resiste all’uso prolungato. Il corpo, testato secondo standard militari, garantisce prestazioni affidabili in ambienti soggetti a vibrazioni, polvere o variazioni di temperatura.

Questa adattabilità allinea ProArt GoPro Edition a una nuova generazione di strumenti per creator, capaci di operare senza soluzione di continuità in contesti creativi diversi — dalle riprese in esterna alle sessioni di post‑produzione. La combinazione di robustezza, portabilità e versatilità rende ProArt GoPro Edition una soluzione solida per i creator che lavorano in mobilità.

Fedeltà visiva e controlli Creative DialPad

Il touchscreen ASUS Lumina OLED 3K da 13,3 pollici offre uno spazio di lavoro ad alta fedeltà per attività dettagliate di immagini e video. Il formato 16:10 fornisce una superficie verticale ampliata, ideale per l’editing delle timeline, il gradiente colore e i layout. Il display garantisce contrasto profondo, riproduzione cromatica accurata e neri reali, supportando gli standard professionali per la produzione visiva.

Abbinato a uno stilo3 conforme a MPP 2.6, come ASUS Pen 3.0, e ad ASUS DialPad, il display consente un’interazione precisa e intuitiva con i software creativi. Gli editor possono controllare i livelli di esposizione, regolare le dimensioni dei pennelli e navigare le timeline di editing tramite input tattile. Questa integrazione tra hardware e interfaccia rafforza l’attenzione della serie ProArt sul controllo di precisione e sull’esperienza intuitiva.

Il pannello OLED, calibrato in fabbrica con precisione, garantisce la coerenza dei colori in diverse condizioni di illuminazione, essenziale per una corretta correzione in post-produzione. Insieme al display, alla penna e al DialPad, costituisce un ambiente di editing integrato che supporta sia la mobilità sia la precisione.

Note

[1] Solo nei mercati selezionati. Al primo utilizzo della GoPro Hotkey, verrai reindirizzato al Microsoft Store per scaricare l’app GoPro Player. Dopo l’installazione, la Hotkey consente l’avvio dell’app con un solo tocco.

2 Solo nei mercati selezionati.

3 Stylus non incluso.