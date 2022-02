Stampa gestita: c’è intesa tra Kyocera e Infominds

Kyocera Document Solutions Italia e Infomind s , software house indipendente specializzata in software gestionali per il settore dell’Office Automation e della Stampa Gestita, collaborano per lo sviluppo di soluzioni software integrate dedicate alle esigenze documentali delle aziende.

L’ingegnerizzazione dei processi e dei flussi documentali è sempre più alla base di un percorso di trasformazione digitale delle aziende che mettono i dati al centro delle loro attività. La combinazione di sistemi multifunzione e software di gestione e controllo permette di ottenere la massima efficienza, offrendo alle imprese soluzioni innovative in grado di agevolare il lavoro.

La collaborazione fra le due aziende si è concretizzata con l’integrazione di Kyocera Fleet Services, soluzione in cloud per il monitoraggio, il controllo e l’assistenza tecnica da remoto del parco installato, e Radix, il software gestionale dedicato al mondo dell’Office Automation capace di gestire e automatizzare tutto il processo di noleggio, manutenzione e monitoraggio delle multifunzione.

Identificare un malfunzionamento o rilevare la necessità di effettuare una manutenzione con tempestività sono azioni che possono contribuire a ridurre i tempi di inattività dei dispositivi a tutto vantaggio della produttività aziendale.

La soluzione integrata, di facile implementazione, soddisfa le esigenze di tutte le aziende, dalle PMI alle grandi organizzazioni, che hanno la necessità di monitorare e controllare i dispositivi di stampa per evitare fermi macchina con conseguente calo della produttività, e allo stesso tempo di ridurre i costi di servizio globali. Grazie a un sistema centralizzato con informazioni sempre aggiornate, tutti i processi sono gestiti in tempo reale.

Integrazione e automatizzazione dei processi di stampa gestita

Con questa collaborazione Kyocera Document Solutions Italia e Infominds hanno fatto assieme un passo comune verso l’integrazione e l’automatizzazione dei processi di stampa gestita, rendendo lo Smart Printing sempre più reale e accessibile.