Storage: Toshiba è la prima del settore a verificare la tecnologia di stacking a 12 piatti per hard disk

Toshiba Electronics Europe annuncia che Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation (Toshiba) è la prima[1] azienda nel settore dello storage ad aver verificato la tecnologia di impilamento a 12 piatti per HDD ad alta capacità. Combinando questo risultato con la tecnologia MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording), l’azienda mira a introdurre sul mercato HDD da 3,5 pollici[2] con capacità 40TB[3] destinati ai data center nel 2027.

Questa tecnologia di stacking a 12 piatti sfrutta le avanzate tecnologie di progettazione e analisi sviluppate da Toshiba nella creazione di prodotti sottili e compatti e aggiunge due piatti alla traccia standard da 10 piatti da 3,5 pollici utilizzata negli HDD nearline dell’azienda. I cambiamenti principali includono lo sviluppo di nuovi componenti dedicati nell’impilamento e la sostituzione dell’attuale substrato in alluminio con uno in vetro che offre una maggiore durata e consente di realizzare design più sottili. Questi progressi garantiscono migliore stabilità meccanica e precisione sul piatto, maggiore densità e affidabilità.

La generazione e l’archiviazione dei dati continuano a crescere in modo esponenziale con l’espansione dei servizi cloud, la sempre maggiore popolarità dello streaming video e la rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale generativa e della data science. Consapevole della necessità di aumentare la capacità di archiviazione, Toshiba sta anche studiando l’uso della tecnologia di impilamento a 12 piatti in combinazione con l’HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) di nuova generazione. L’obiettivo è quello di sviluppare soluzioni HDD ad alta capacità in grado di stare al passo con le crescenti esigenze di archiviazione dei data center, riducendo al contempo il TCO (Total Cost of Ownership) per i clienti.

Note

[1] Ricerca Toshiba, al 14 ottobre 2025

[2] “3,5 pollici” indica il formato degli HDD. Non indica le dimensioni fisiche del drive.

[3] Definizione di capacità: un terabyte (TB) = un trilione di byte, ma la capacità di archiviazione effettivamente disponibile può variare a seconda dell’ambiente operativo e della formattazione. La capacità di archiviazione disponibile (compresi esempi di vari file multimediali) varia in base alle dimensioni dei file, alla formattazione, alle impostazioni, al software e al sistema operativo e/o alle applicazioni software preinstallate o ai contenuti multimediali. La capacità formattata effettiva può variare.