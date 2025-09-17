SurePress L-5034: Epson annuncia l’impegno di tre importanti clienti

Epson, specialista mondiale nella tecnologia di stampa commerciale e industriale, ha confermato a LabelExpo 2025 l’impegno di tre importanti clienti per SurePress L-5034, la sua nuova stampante digitale per etichette a base acqua: OSP Group ha annunciato un programma di installazione della stampante Epson presso la sua rete di produzione; EAP Mézière (Gruppo CEA), azienda specializzata nella stampa di etichette adesive dal 1954, riafferma la sua strategia di innovazione e firma un contratto per la sua prima SurePress L-5034; Suzhou LVMAN Digital Technology Co Ltd è il primo cliente cinese a firmare un contratto per questo modello.

“La scelta di questi clienti – ha dichiarato Marc Tinkler, Commercial & Industrial Printing Division di Epson Europa – sottolinea la missione di SurePress L-5034: produrre etichette a colori di elevata qualità e con alta produttività su un’ampia gamma di substrati, soddisfacendo al contempo i rigorosi requisiti di sicurezza alimentare e di rispetto del colore dei marchi. Diamo il benvenuto a OSP, EAP Mézière e LVMAN nella crescente comunità di converter che scelgono la soluzione di stampa digitale per etichette a base acqua di Epson.”

SurePress L-5034 è una nuova piattaforma per la stampa digitale di etichette con inchiostri a base acqua; progettata per offrire una maggiore produttività senza compromettere la qualità di stampa è la scelta ideale per i label converter che desiderano aumentare la produttività e l’efficienza operativa su un’ampia gamma di substrati, dalle carte testurizzate non patinate ai supporti metallizzati.

OSP Group

Fondato nel 1927, il Gruppo OSP opera nel settore degli imballaggi con 16 società (9 nazionali, 7 estere) e 18 basi di produzione in Giappone.

Con circa un terzo del mercato giapponese delle etichette, OSP produce e vende etichette, pellicole e relativi prodotti di imballaggio non solo per il settore alimentare, offrendo servizi end-to-end dalla produzione della carta di base allo sviluppo di materiali, passando per la progettazione, la stampa e la ricerca e sviluppo. Il Gruppo fornisce etichette termiche standard e multi-design, tag RFID specializzati, imballaggi in cartone e materiale promozionale, e pone una forte enfasi sulla qualità e sulla stabilità dell’approvvigionamento per la distribuzione alimentare e altre infrastrutture sociali.

“Abbiamo una lunga storia – ha affermato Tadashi Matsuguchi, Presidente e CEO di OSP Group – nel servire i mercati alimentari e degli imballaggi con prodotti che richiedono assoluta coerenza e conformità alla sicurezza alimentare. Dopo un’attenta valutazione, abbiamo scelto SurePress L-5034 per standardizzare la produzione di etichette di alta qualità e dai colori accurati in tutte le nostre sedi in tutto il mondo. Gli inchiostri a base acqua, l’ampio set di colori e la solida gestione della bobina del modello L-5034 ci garantiscono la produttività e la fedeltà al marchio di cui abbiamo bisogno per supportare i nostri clienti in tutto il mondo.”

EAP Mézière, Gruppo CEA

Fondata nel 1954 e situata in una posizione strategica a Marne-la-Vallée, a soli 30 km dal centro di Parigi, EAP Mézière (Gruppo CEA) è uno specialista riconosciuto nella stampa di etichette adesive. L’azienda ha una vastissima esperienza e serve un’ampia gamma di mercati. Questa versatilità si basa su un know-how comprovato e sulle prestazioni di un parco macchine all’avanguardia per la stampa e la finitura. In grado di produrre etichette su tutti i tipi di supporto, in piccoli e grandi lotti, EAP Mézière coniuga qualità, velocità e flessibilità, grazie alle sue apparecchiature digitali di recente generazione.

Per continuare a innovare e fornire sempre più valore aggiunto e servizi ai propri clienti, EAP Mézière rafforza la propria capacità produttiva con l’integrazione della nuovissima Epson SurePress L-5034. È anche il primo cliente in Francia ad essere equipaggiato con questa stampante industriale per etichette, che va a sostituire la precedente generazione di macchine da stampa a inchiostro acquoso (SurePress L-4533AW) e si affianca alle due stampanti UV SurePress L-6X34VW già in funzione.

“Le aspettative dei clienti – ha dichiarato Xavier Hilaire, CEO di EAP Mézière – si stanno evolvendo verso tirature più brevi e tempi di produzione ridotti, pur mantenendo una qualità e una finitura impeccabili. L’acquisizione della nuova SurePress L-5034 ci consente di soddisfare questi requisiti con una stampante digitale flessibile, veloce e conforme agli standard attuali, in particolare nell’industria alimentare. Completa il nostro parco stampanti esistente e ci apre nuove prospettive per espandere la nostra offerta di servizi a un gruppo di clienti ancora più ampio e rispondere alle nuove dinamiche del mercato.”

Suzhou LVMAN Digital Technology Co., Ltd.

Fondata nel 2015, Suzhou LVMAN è un produttore professionale di etichette autoadesive, manuali utente e scatole di cartone per l’industria elettronica, degli elettrodomestici, farmaceutica, alimentare, automobilistica e cosmetica.

“Ci impegniamo – ha affermato il General Manager Jay Zhang – a sviluppare rapporti con clienti di livello mondiale, migliorare la qualità dei prodotti per fornire servizi integrati, di alta qualità e a sportello unico. Grazie alla nostra partnership a lungo termine con Epson, le sue apparecchiature per la stampa digitale di etichette hanno consentito a LVMAN di crescere in modo stabile e hanno rafforzato in modo significativo la nostra competitività e resilienza sul mercato. La nuova Epson SurePress L-5034 migliora notevolmente la qualità e la velocità di stampa. Non vediamo l’ora di cogliere le nuove opportunità offerte da questa attrezzatura e di consolidare ulteriormente il nostro vantaggio sul mercato.”

Caratteristiche principali di SurePress L-5034:

– Tecnologia Optimiser a liquido: questa innovativa funzionalità, abbinata agli inchiostri a colori, ottimizza la formazione delle gocce e assicura un controllo preciso del loro posizionamento delle gocce, per immagini di straordinaria qualità.

– Set di inchiostri avanzato a sei colori: il nuovo set di inchiostri a base acqua a sei colori (CMYK più arancione e verde) offre un’impressionante gamma cromatica e un’ampia copertura Pantone, soddisfacendo i rigorosi requisiti dei proprietari di marchi e aderendo al contempo alle principali restrizioni sulle sostanze chimiche per la sicurezza dei beni di consumo alimentari.

– Testina di stampa PrecisionCore: dotata della tecnologia PrecisionCore di Epson, L-5034 offre una risoluzione nativa di 1200 dpi, garantendo un’eccezionale qualità delle immagini con dettagli fini, testi di piccole dimensioni e sfumature uniformi.

– Rilevamento degli ugelli in tempo reale: dotata della nostra tecnologia proprietaria Epson di verifica automatica degli ugelli in tempo reale (NVT) e di un sistema di compensazione degli ugelli, L-5034 mantiene una qualità dell’immagine costante per l’intero ciclo di stampa senza interruzioni, migliorando la produttività complessiva.

– Efficiente sistema di pulizia: un sistema di nuova concezione per la pulizia automatizzata delle testine di stampa riduce al minimo l’intervento dell’operatore e la manutenzione manuale, massimizzando i tempi di attività e aumentando l’efficienza.

– Sofisticato sistema di telecamere: al momento della sostituzione della testina di stampa, questo sistema consente la regolazione automatica della qualità dell’immagine, migliorando ulteriormente l’efficienza operativa e massimizzando i tempi di attività.

– Robusto sistema di trasporto a bobina: in grado di gestire una larghezza della bobina di 340 mm e di ospitare rotoli ad alta capacità fino a 120 kg, SurePress L-5034 è costruita per offrire versatilità e affidabilità.

Il nuovo modello è già disponibile e si affianca alle altre stampanti installate nello stand Epson SurePress: L-6534VW e L-4733AW.