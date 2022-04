Tableau premia i migliori partner EMEA per il 2021

Tableau, piattaforma di data analytics e società di Salesforce, ha premiato i suoi migliori partner annunciando i vincitori dei Global Partner Awards 2021.

Il Tableau Partner Network è un ecosistema di partner focalizzato sull’analisi di dati progettato per soddisfare le esigenze dei clienti e offrire esperienze eccezionali. Più di 1.300 partner si sono uniti ai circuiti Reseller, Services e Technology e condividono l’impegno di aiutare a risolvere le sfide di data analytics dei clienti e a fornire valore per il loro business.

Ogni anno, i Tableau EMEA Partner Awards premiano le prestazioni e i risultati più significativi di alcuni partner chiave di tutto il mondo sulla base delle indicazioni dei team di Tableau.

Dan Pell, Senior Vice President di Tableau EMEA ha affermato: “Siamo orgogliosi di mettere in evidenza i nostri partner, che lavorano in modo eccezionale per supportarci nella realizzazione della nostra missione di aiutare le persone e le aziende a visualizzare e comprendere i dati che possiedono. I nostri partner tecnologici, per esempio, hanno costruito connettori di dati, estensioni di dashboard, soluzioni integrate e altre tecnologie complementari per migliorare l’esperienza Tableau dei clienti. I nostri partner sono specializzati nell’aiutare i clienti a ottenere il massimo dai loro dati. Questo, combinato con la nostra community globale Tableau, significa che le persone hanno oltre un milione di appassionati di dati da cui ottenere supporto, imparare, con cui condividere e accrescere la propria conoscenza di Tableau. Le cose si evolvono rapidamente e noi siamo lì con i nostri partner per sostenere i nostri clienti a ogni passo del loro cammino“.

Nel seguito vengono riportati i vincitori EMEA.

Vincitori EMEA

Premio Data for Good

Questo premio va al partner che ha dedicato gli sforzi nell’uso di Tableau e dei dati per fare qualcosa di buono per la comunità, durante una situazione di crisi o per una causa utile.

VINCITORE – The Information Lab UK

Premio Better Together

Il Better Together Award riconosce diversi partner dell’ecosistema Tableau che si sono uniti in una forte collaborazione per fornire una soluzione incentrata sul cliente.

VINCITORE – Softcat + AWS

Premio Rising Star

Il premio Rising Star viene assegnato a un nuovo partner Tableau negli ultimi 2 anni che ha dimostrato una crescita significativa della sua pratica Tableau – attraverso l’aumento del numero di risorse certificate Tableau.

VINCITORE – Keyrus Sudafrica

Premio per la soluzione più impattante

Il premio Most Impactful Solution viene conferito come riconoscimento ad un caso d’uso specifico che risolve un problema di business con un impatto provato e tangibile per il cliente.

VINCITORE – Deloitte UK

Il premio “Regional Partner of the Year” viene assegnato ai partner che hanno dimostrato forte crescita nel FY21.

UKI Partner dell’anno

VINCITORE – Softcat

SEMEA Partner dell’anno

VINCITORE – Mydral

North Partner dell’anno

VINCITORE – Inviso by Devoteam

EMEA Reseller Partner dell’Anno

Il Reseller Partner of the Year viene assegnato al partner che ha registrato un fatturato di rivendita con crescita significativa, insieme all’aumento di nuovi clienti e un forte tasso di rinnovo di clienti esistenti.

VINCITORE – Softcat

Services Partner dell’anno

Il Services Partner dell’anno viene assegnato a un Partner EMEA per il raggiungimento dell’obiettivo di ricavi, la crescita anno su anno e un numero crescente di certificazioni relative alle soluzioni Tableau.

VINCITORE – InterWorks Europe