TCL fa incetta di premi al CES 2025

TCL, sponsor delle Nazionali di calcio Italiane FIGC e secondo brand al mondo per i TV, torna vincitrice dall’edizione 2025 del CES 2025, la più importante fiera dell’elettronica di consumo che si è tenuta a Las Vegas nei giorni scorsi. Al CES l’azienda ha presentato la sua più recente linea di elettrodomestici e soluzioni per la climatizzazione. Il brand è stato premiato con diversi riconoscimenti, a dimostrazione dell’eccellenza tecnologica nelle innovazioni per quanto riguarda i display e le soluzioni per la smart home. Tra gli highlight, lo smartphone TCL 50 PRO NXTPAPER 5G ha ricevuto il prestigioso CES 2025 Innovation Award nella categoria Mobile Devices, Accessories & Apps.

TCL ha inoltre ottenuto sei premi in occasione della cerimonia dei Global Top Brands Awards (GTB) 2024-2025, ottenendo award in un’ampia gamma di categorie di prodotti, dai televisori ai condizionatori d’aria, alle lavatrici. I TV della serie X11K QD-Mini LED di TCL hanno ricevuto il “Mini LED Display Technology Innovation Award” grazie alle caratteristiche premium che offrono un’esperienza visiva senza pari. Il climatizzatore della Serie FreshIN è stato invece premiato con lo “Smart Fresh Air Technology Innovation Award”, mentre la lavatrice a carica frontale della serie Super Drum ha ottenuto il “Clean Technology Innovation Gold Award”. In aggiunta, TCL è stata nominata tra i “2024-2025 CE Brands Top 10” e “2024-2025 Global TV Brands Top 10”, mettendo così in luce la propria leadership e influenza nel settore.

Istituiti dall’International Data Group (IDG) nel 2006, organizzati dall’Asia Digital Group e dall’Europe Digital Group e co-condotti da TWICE con il supporto di IDC, questi premi sono tra i riconoscimenti più importanti nel settore dell’elettronica di consumo. Bill Jiang, Vice President di TCL Industries e General Manager del Global Marketing Center, ha ritirato gli award a nome dell’azienda.

Anche altre categorie di prodotti TCL, come le serrature smart, gli occhiali AR RayNeo e i router portatili, hanno ricevuto diversi award “Best of CES 2025” dai media internazionali. Il dongle 5G RedCap di TCL, il TCL LINKPORT IK511 e il TCL 50 PRO NXTPAPER 5G sono stati, ad esempio, premiati con il CES Picks Award 2025 nella categoria TechRadar Pro. Alla vigilia del CES, TCL ha inoltre ricevuto il premio Circana Consumer Electronics Performance Award 2025 per l’incremento più alto della market share nel settore TV in Nord America.