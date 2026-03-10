TD SYNNEX e AvePoint: partnership strategica per il mercato italiano

TD SYNNEX Italy e AvePoint annunciano l’avvio di una partnership strategica volta a rafforzare l’offerta di soluzioni di protezione, governance e resilienza dei dati nel mercato italiano. L’accordo consentirà ai partner di accedere a tecnologie evolute per supportare le organizzazioni nel percorso di trasformazione digitale, garantendo sicurezza, conformità e continuità operativa in un contesto sempre più orientato al cloud e all’intelligenza artificiale.

AvePoint è specialista globale nella protezione dei dati e offre un approccio integrato che unifica sicurezza, governance e resilienza, fornendo una base affidabile per l’adozione dell’AI. Oltre 25.000 clienti nel mondo si affidano alla AvePoint Confidence Platform per proteggere, governare e ripristinare rapidamente i dati negli ambienti cloud Microsoft, Google, Salesforce e in altri ecosistemi digitali. Grazie a una piattaforma unica che integra lifecycle control, multicloud governance e rapid recovery, AvePoint aiuta le organizzazioni a prevenire la sovraesposizione dei dati e la proliferazione incontrollata delle informazioni, modernizzare sistemi legacy e ridurre al minimo il rischio di perdite e interruzioni operative.

L’ecosistema globale di AvePoint comprende oltre 5.000 MSP, VAR e system integrator, con soluzioni disponibili in più di 100 cloud marketplace a livello internazionale. La partnership con TD SYNNEX Italia si inserisce in questa strategia di espansione, con l’obiettivo di elevare ulteriormente il livello di collaborazione e valore generato per partner e clienti finali.

“Con questa partnership ampliamo ulteriormente il nostro portafoglio di soluzioni dedicate alla gestione e alla protezione dei dati, un ambito sempre più strategico per le organizzazioni che stanno accelerando il proprio percorso di trasformazione digitale”, ha dichiarato Alberto Valivano, Technologies Practices Director di TD SYNNEX Italy. “L’ingresso di AvePoint nel nostro ecosistema consente ai partner di accedere a tecnologie avanzate per la protezione, la governance e la resilienza dei dati negli ambienti cloud più diffusi, oltre a strumenti che facilitano la migrazione dagli ambienti on-premise al cloud. Il nostro obiettivo è supportarli nello sviluppo di competenze e nella costruzione di offerte a valore che aiutino le aziende ad affrontare con maggiore sicurezza e consapevolezza le sfide legate alla gestione dei dati e all’adozione dell’intelligenza artificiale”.

Jendoubi Hanane, Regional Sales Director di AvePoint ha commentato:“Per AvePoint, la partnership con TD SYNNEX Italia è un passo strategico per ampliare la presenza sul mercato e accelerare la diffusione di soluzioni cloud‑ready di data protection e governance, supportando i partner e le aziende italiane nella costruzione di ambienti digitali sicuri e pronti all’AI”.