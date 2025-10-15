TD SYNNEX e IBM a fianco dei partner per trasformare l’AI in realtà

Nel panorama dell’intelligenza artificiale, dove ogni settimana nascono nuovi strumenti e promesse, TD SYNNEX, distributore di prodotti e soluzioni IT a livello globale, ha scelto un approccio unico: mettere i partner al centro per sostenerli nel passaggio dalle idee alle soluzioni reali.

La parola d’ordine è concretezza: TD Synnex affianca ai vendor di riferimento come IBM, un sistema strutturato di supporto, formazione e co-creazione che oggi trova il suo cuore nel Centro di Eccellenza IBM watsonx di TD SYNNEX.

LE VERE ESIGENZE DEI PARTNER NEL MONDO AI

Nel complesso panorama nel quale sono inserite le aziende non chiedono più solo prodotti, quanto piuttosto risposte a bisogni complessi. I partner si trovano a gestire richieste sempre più articolate: dalla creazione di assistenti virtuali capaci di dialogare in modo naturale con utenti e dipendenti, allo sviluppo di sistemi di gestione documentale basati su AI generativa per comprendere e restituire informazioni in tempo reale.

In questo scenario, i partner hanno inoltre bisogno di ottimizzare i processi aziendali con automazioni intelligenti, fare l’analisi del sentiment di mercato per capire come cambiano le percezioni dei clienti e integrare i Big Data Analytics e l’AI generativa per dare un senso a enormi quantità di dati.

In più, alcuni necessitano di costruire piattaforme di marketing automation evolute, progettare HR Assistant per la formazione e la gestione delle persone e, persino, applicare machine vision e deep learning nei processi industriali.

Dietro ciascuna di queste esigenze si nasconde una sfida concreta – tecnica, organizzativa e spesso anche culturale – che richiede un supporto esperto, continuo e capace di unire competenze diverse.

TD SYNNEX: UN ECOSISTEMA CHE COSTRUISCE VALORE

Il valore di TD SYNNEX sta nel suo modello operativo del tutto peculiare, che non si limita a offrire strumenti ma costruisce una vera e propria rete che ha lo scopo di abilitare il partner. Un principio che si ritrova pienamente nella campagna Making IT Personal, la filosofia che guida ogni progetto di TD SYNNEX e che traduce la tecnologia in esperienze, relazioni e crescita condivisa.

In concreto, i partner vengono accompagnati attraverso percorsi di abilitazione e certificazione promossi dalla TD SYNNEX Academy, dove la formazione si traduce in competenze immediatamente spendibili.

I Business Development Manager e i team di vendita dedicati li aiutano a tradurre le idee in opportunità concrete, mentre il supporto tecnico, garantito da architetti e ingegneri specializzati, in collaborazione diretta con i vendor, assicura che ogni progetto sia solido e pronto per la produzione.

I partner hanno inoltre accesso gratuito agli asset messi a disposizione da TD SYNNEX, dal Centro di Eccellenza locale agli ambienti EMEA, fino a team dedicati per la pianificazione di attività di co-marketing.

L’approccio di TD SYNNEX si contraddistingue per essere globale: ogni iniziativa viene personalizzata sulle potenzialità dell’ecosistema in cui opera il partner, con un’attenzione costante alle connessioni che nascono tra vendor, soluzioni e nuove realtà emergenti.

IL CENTRO DI ECCELLENZA IBM WATSONX: IL LABORATORIO DELLE IDEE

All’interno di questo sistema, il Centro di Eccellenza IBM watsonx rappresenta il punto d’incontro tra strategia e sperimentazione.

Qui i partner possono toccare con mano le potenzialità della Generative AI, partecipando a demo interattive, testando use case reali, costruendo proof of concept o veri e propri prototipi insieme agli esperti IBM e TD SYNNEX.

Il Centro di Eccellenza IBM watsonx non è un laboratorio “chiuso”, ma un luogo dove l’AI diventa tangibile: ogni progetto nasce da un bisogno reale e prende forma grazie al confronto diretto con chi, di innovazione, vive ogni giorno.

Il Centro di Eccellenza è anche un punto di contaminazione: startup, system integrator, vendor e sviluppatori si incontrano qui ogni giorno e si scambiano competenze, creando nuove sinergie e opportunità di business. Si tratta di un ecosistema vivo, dove la sperimentazione non si ferma mai e ogni idea contribuisce ad arricchire l’intero tessuto del canale.

L’EFFETTO RETE: QUANDO IL SUCCESSO È CONDIVISO

L’approccio di TD SYNNEX al canale è unico anche perché ogni progetto sviluppato con un partner diventa patrimonio comune, esperienza che si somma a quelle degli altri e fa crescere l’intero ecosistema.

Un assistente virtuale costruito per una specifica azienda, un sistema di analisi dati, una piattaforma di machine vision: tutto ciò che nasce da una collaborazione con TD SYNNEX genera conoscenza, competenza e ispirazione per chi verrà dopo.

È questo l’effetto moltiplicatore che distingue TD SYNNEX e che la campagna Making IT Personal racconta perfettamente: la tecnologia non è solo performance, ma relazione, condivisione e valore che si moltiplica quando viene messo al servizio delle persone.

TD SYNNEX favorisce connessioni, mette in contatto realtà diverse, costruisce reti di collaborazione in cui il successo del singolo diventa il successo di tutti.

L’INNOVAZIONE CHE SI TOCCA

Mentre molti parlano di intelligenza artificiale come di un orizzonte ancora lontano, TD SYNNEX e IBM la portano nel presente, rendendola accessibile, concreta e produttiva.

Il Centro di Eccellenza IBM watsonx ne è la prova: un luogo dove la tecnologia smette di essere promessa e diventa realtà, dove ogni partner può costruire, sperimentare e imparare. Ed è anche il manifesto di un approccio che mette al centro le persone: Making IT Personal è l’anima di questa visione, un modo di intendere l’innovazione come percorso condiviso, in cui la tecnologia è solo il punto di partenza per creare relazioni, opportunità e crescita sostenibile.

Perché la vera innovazione non nasce mai da soli: nasce insieme.