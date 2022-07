TD SYNNEX è Microsoft Worldwide Partner of the Year 202

TD SYNNEX è stata premiata come Microsoft Worldwide Partner of the Year 2022 per il secondo anno consecutivo. L’azienda è stata premiata tra i migliori partner Microsoft a livello mondiale per aver dimostrato eccellenza nell’innovazione e nell’implementazione di soluzioni per i clienti basate sulla tecnologia Microsoft.

Reza Honarmand, Senior Vice President of Global Cloud HyperScalers di TD SYNNEX, ha dichiarato: “I nostri team Microsoft in tutto il mondo sono entusiasti di essere stati premiati come Worldwide Partner of the Year per due anni consecutivi. Questo è un risultato raro e davvero speciale. Sono orgoglioso del duro lavoro e della dedizione dei team globali di TD SYNNEX, soprattutto durante la più grande fusione della storia della nostra azienda”.

I premi Microsoft Partner of the Year riconoscono i partner Microsoft che hanno sviluppato e fornito applicazioni, servizi e dispositivi Microsoft-based di eccellenza durante lo scorso anno. I premi sono stati classificati in varie categorie e i premiati sono stati scelti tra più di 3900 candidature provenienti da oltre 100 paesi in tutto il mondo. TD SYNNEX è stata premiata per aver fornito soluzioni e servizi eccellenti nella categoria Indirect Provider of the Year.

Il premio Indirect Provider Partner of the Year premia l’eccellenza dei partner nel trasformare il tradizionale modello di business transazionale in un modello di fornitore di soluzioni a valore, all-inclusive, che raggiunge i rivenditori su scala per guidare l’utilizzo, il consumo e la crescita dell’acquisizione di clienti in tutto il canale dei partner.

L’azienda è stata anche finalista del premio Microsoft Partner of the Year per l’Operational Excellence e ha ricevuto riconoscimenti nei seguenti Paesi:

Colombia: Microsoft Partner of the Year

Francia: Microsoft Partner of the Year

Italia : Microsoft Partner of the Year

Brasile: Microsoft Partner of the Year – Business Excellence Awards, Operational Excellence per la Region dell’America Latina

Nick Parker, Corporate Vice President of Global Partner Solutions di Microsoft, ha dichiarato: “Sono onorato di annunciare i vincitori e i finalisti dei Microsoft Partner of Year 2022. Questi partner si sono distinti tra l’eccezionale pool di candidati e sono sempre più colpito dal loro uso innovativo delle tecnologie Microsoft Cloud e dall’impatto sui loro clienti”.

I premi Microsoft Partner of the Year vengono annunciati ogni anno prima della conferenza globale dei partner dell’azienda, Microsoft Inspire, che quest’anno si terrà il 19-20 luglio.