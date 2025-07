TD SYNNEX premiata come Global 2025 Distributor of the Year da HPE

TD SYNNEX, distributore e aggregatore di soluzioni per l’ecosistema IT, ha ricevuto il riconoscimento 2025 Global Distributor of the Year da Hewlett Packard Enterprise (HPE). L’azienda è stata inoltre premiata da HPE come Distributor of the Year per le regioni North America e NWE Europe, che comprendono Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Paesi Baltici. I riconoscimenti celebrano gli eccezionali risultati finanziari, le soluzioni innovative e gli importanti traguardi raggiunti da TD SYNNEX grazie alla valorizzazione dell’offerta HPE.

«Siamo onorati di essere stati riconosciuti da HPE sia a livello globale sia in due delle sue aree geografiche più strategiche come Distributor of the Year», ha dichiarato Sergio Farache, Chief Strategy Officer di TD SYNNEX. «Questo prestigioso riconoscimento riflette la solidità della nostra partnership con HPE, basata su collaborazione, trasformazione e un impegno condiviso nel rendere l’IT sempre più personalizzato per i nostri partner. Insieme, stiamo generando risultati concreti attraverso un approccio orientato al cliente».

Con oltre 40 anni di collaborazione, TD SYNNEX offre supporto completo in ambito tecnico e di sviluppo del business per l’intero portafoglio HPE, permettendo ai partner di massimizzare il valore dei loro investimenti. Questo include lo sviluppo di segmenti business strategici con e per HPE e i partner di canale, ed è attualmente al terzo anno di un programma quadriennale di sviluppo GreenLake, che prevede attività di enablement, il supporto di specialisti dedicati GreenLake, Centers of Excellence e percorsi formativi, a sostegno della creazione di una practice HPE GreenLake presso i partner.

«Siamo estremamente orgogliosi dell’impegno e della determinazione del nostro team nell’ultimo anno, che si sono rivelati fondamentali per ottenere questi riconoscimenti in Nord America e a livello globale. La loro dedizione all’innovazione e all’eccellenza ha stabilito un punto di riferimento per il successo, e sono felice che questo lavoro sia stato premiato», ha affermato Reyna Thompson, President, North America, TD SYNNEX.

L’azienda ha inoltre ricevuto fondi nell’ambito del programma Zenith AI Investment di HPE, a dimostrazione della volontà di potenziare le capacità dei partner in ambito AI attraverso un approccio orientato alle soluzioni. L’interesse iniziale da parte dei partner sta generando risultati incoraggianti, con performance e investimenti superiori alle aspettative.

«Sono assolutamente entusiasta per i nostri team in tutta l’area Northwest Europe: meritano pienamente questo riconoscimento da parte di un partner di fiducia come HPE», ha aggiunto Miriam Murphy, President, EMEA, TD SYNNEX. «Testimonia la loro profonda specializzazione, il focus commerciale e la capacità di spingere il business in avanti, sempre supportati da relazioni solide, fiducia reciproca e una perfetta sintonia con HPE».

«I 2025 HPE Partner Awards celebrano l’impegno dei nostri partner nel raggiungere risultati di business eccezionali per i loro clienti», ha dichiarato Simon Ewington, SVP of Worldwide Channel & Partner Ecosystem, HPE. «Riconoscendo i significativi investimenti che questi partner hanno effettuato nell’innovazione HPE, possiamo valorizzare i risultati straordinari che otteniamo insieme e riaffermare il nostro impegno nei loro confronti».

«Ricevere il riconoscimento come Global 2025 Distributor of the Year da HPE è per noi motivo di grande orgoglio e conferma la forza di una partnership costruita su investimenti congiunti, visione strategica e competenze di eccellenza» ha commentato Silvia Zagaria, Top Vendors Director di TD SYNNEX Italy «Insieme a HPE abbiamo saputo accompagnare i partner nell’adozione di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e HPE GreenLake, offrendo supporto concreto, risorse dedicate e percorsi di formazione mirati. Questo premio valorizza il ruolo distintivo di TD SYNNEX nel mercato: un abilitatore di innovazione capace di generare valore reale per l’intero ecosistema IT.»