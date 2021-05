Tech Data ha annunciato un nuovo accordo europeo con Digitate, azienda leader nella fornitura di soluzioni software autonome di classe Enterprise. L’accordo dà ai partner di Tech Data in tutta Europa l’opportunità di offrire l’intera gamma di soluzioni Digitate, costruite sulla piattaforma software ignio della società. Questo include il loro prodotto di punta di intelligenza artificiale per le operazioni IT (AIOps), una delle sei soluzioni Digitate a cui i partner possono accedere.

Secondo le previsioni di Gartner, entro il 2023 il 40% dei team responsabili di infrastrutture e operazioni nelle grandi imprese utilizzerà l’automazione aumentata dall’IA, con soluzioni di machine learning come opzione preferita e pragmatica per molte aziende. Tech Data ha costruito un ampio portafoglio di data analytics per aiutare i partner a cogliere questa opportunità e offre supporto specializzato a livello dei diversi Paesi tramite i suoi esperti in soluzioni dati e IoT, la metodologia Solutions Factory e i programmi Practice Builder.

La soluzione ignio di Digitate applica l’intelligenza artificiale (IA) e il machine learning (ML) per fornire ai team operativi IT analisi che consentono di prevedere, prevenire e risolvere problemi e rischi. La piattaforma software è in grado di identificare e auto-riparare incidenti IT, guasti o errori, senza intervento umano e alla velocità della macchina.

Craig Smith, Vicepresidente per il segmento IoT e analisi per l’Europa presso il distributore, ha dichiarato: “Tech Data è strategicamente focalizzata sull’introdurre sul mercato un portafoglio altamente rilevante di Vendor di data analytics e IoT, mentre guida e supporta i partner nello sviluppo di soluzioni e modelli di business che stimolano risultati differenziati per i loro clienti. Digitate corrisponde perfettamente a questo modello. La sua soluzione ignio offre ai team responsabili delle infrastrutture e delle operazioni visibilità e controllo su patrimoni IT frammentati grazie a uno strumento all’avanguardia e facile da usare che aiuterà i nostri partner a posizionarsi in prima linea nella trasformazione digitale”.

Akhilesh Tripathi, CEO di Digitate, ha dichiarato: “ignio è diventato il software preferito per le aziende all’avanguardia. Il suo ineguagliato speed-to-value e la sua forte crescita stanno attirando un ricco ecosistema di partner di canale e tecnologici, come Tech Data. Siamo entusiasti di stringere questo rapporto con Tech Data e vediamo un enorme potenziale per i partner con la piattaforma ignio. Tech Data ha una grande esperienza nel reclutare e abilitare i partner e nell’aiutarli a guidare lo sviluppo di un nuovo business. Collaboreremo con il loro team per supportarli in ogni aspetto di tale attività.”