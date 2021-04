Tech Data ha annunciato in data odierna di aver firmato un accordo di distribuzione con VMware per offrire al mercato italiano soluzioni capaci di accelerare il percorso di Trasformazione Digitale.

Grazie a questa partnership, i partner e i rivenditori di Tech Data potranno avere accesso immediato all’intera gamma di prodotti e soluzioni VMware e acquisire una tecnologia rivoluzionaria e all’avanguardia che sta trasformando il mercato di canale.

Saranno a disposizione anche un supporto 24/7 e un programma commerciale specializzato per offrire ai partner il miglior prezzo possibile, Lead qualificate e training personalizzati.

L’offerta software di VMware che sarà commercializzata dal distributore Tech Data rappresenta una Digital Foundation per le app, i servizi e le esperienze che stanno trasformando il mondo e prevede:

Una modernizzazione delle app per accelerare il time-to-market delle nuove funzionalità software e per ridurre i costi e i rischi correlati all’utilizzo delle applicazioni.

Il Multi-cloud per creare, gestire e operare su private cloud, public cloud e hybrid cloud con un’infrastruttura coerente

Un Virtual Cloud Networking per connettere e proteggere app e dati, indipendentemente da dove sono eseguiti e distribuire una rete moderna definita completamente nel software

Un Digital Workspace per consentire ai dipendenti di lavorare ovunque, in qualsiasi momento, su qualunque dispositivo senza compromettere la sicurezza

Sicurezza intrinseca per sfruttare l’infrastruttura IT e per rafforzare la sicurezza di app e dati, dagli endpoint al cloud

Vincenzo Bocchi, Advanced Solutions Director di Tech Data dichiara: “La partnership tra VMWare e Tech Data è solida e consolidata da anni a livello internazionale, con una fortissima integrazione di processo e focalizzazione sulle nuove tecnologie e sull’innovazione. L’opportunità di ampliare il nostro portafoglio per collaborare in maniera sempre più stretta anche in Italia in modo da aiutare il canale nei modelli di cloud ibrido che supportano la trasformazione digitale, è per noi motivo di grande orgoglio. Il mercato ancora una volta ci riconosce grandi competenze e un ruolo fondamentale nella guida della trasformazione del canale italiano.”

Silvia Zagaria, BU Manager Software e Nicole Nosotti, Category Manager Software presso Tech Data Italia, affermano: “Siamo contente di poter offrire ai nostri partner e reseller un affermato produttore software pluripremiato, sempre in grado di ottenere eccellenti valutazioni tra i sondaggi dei clienti. Grazie soprattutto alle numerose possibilità di integrazione con i Vendor che distribuiamo, i nostri partner e reseller possono ottenere numerosi vantaggi. Per noi VMware rappresenta un eccellente valore aggiunto al nostro portafoglio. Non vediamo l’ora di lavorare con loro”.